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Генштаб підтвердив ураження по НПЗ у волгоградській області рф

Генштаб підтвердив ураження по НПЗ у волгоградській області рф

Київ • УНН

 • 34675 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у ніч на 31 січня. На об'єкті, що входить у десятку найбільших НПЗ росії, зафіксовано вибухи та спалахи.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по ТОВ "лукойл-волгограднафтопереробка" у волгоградській області рф, пише УНН.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області рф

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

Цей НПЗ за проєктною потужністю, як вказано, входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф.

"Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються", - зазначили у Генштабі.

"Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил рф продовжувати бойові дії проти України, триватиме", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

У рф повідомили про пожежу на Волгоградському НПЗ після атаки дронів: що відомо31.01.25, 08:53 • 54878 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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