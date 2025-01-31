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У рф повідомили про пожежу на Волгоградському НПЗ після атаки дронів: що відомо

У рф повідомили про пожежу на Волгоградському НПЗ після атаки дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 54878 перегляди

На Волгоградському НПЗ сталася пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника, постраждав один працівник. За ніч російські військові заявили про знищення 49 дронів у різних регіонах РФ.

У волгоградській області рф на Волгоградського нафтопереробному заводі виникла пожежа під час падіння уламків дрона, повідомив у п'ятницю місцевий губернатор андрій бочаров, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Губернатор стверджує, що на завод впали лише уламки одного дрона.

"В результаті падіння уламків одного з БПЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована. Один постраждалий робітник заводу госпіталізований", - цитує бочарова місцева преса.

Як пише російська служба BBC, уривчасті повідомлення про те, що дрони атакували НПЗ компанії "лукойл волгограднефтепереработка", надходили протягом ночі з різних джерел; місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів у цьому районі волгограда, на його південній околиці.

"Було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. Він є одним із найбільших у рф. Його проєктна потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне", - повідомив керівникк ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

За повідомленнями місцевих джерел, дрони о четвертій годині ночі атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у волгограді. 

Дрони в минулого року, як зазначає BBC, атакували або намагалися атакувати "лукойл волгограднефтепереработка" принаймні три рази: у лютому, липні та вересні.

Цей НПЗ сам по собі займає територію в кілька квадратних кілометрів, плюс до цього він оточений промисловою зоною, у якій знаходяться велика нафтобаза, Волгорадська теплоелектростанція і кілька інших підприємств.

Губернатор бочаров та міноборони рф стверджують, що у волгоградській області за ніч були збиті вісім безпілотників.

Міністерство оборони росії в черговому ранковому зведенні заявило, що за ніч було збито 49 безпілотників. мо рф стверджує, що 25 дронів були збиті над ростовською областю, вісім - над волгоградською, шість - над курською, чотири - над територією ярославської області і по два - над бєлгородською та воронежською областями та краснодарським краєм.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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