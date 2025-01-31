В рф сообщили о пожаре на Волгоградском НПЗ после атаки дронов: что известно
Киев • УНН
На Волгоградском НПЗ произошел пожар в результате падения обломков беспилотника, пострадал один работник. За ночь российские военные заявили об уничтожении 49 дронов в разных регионах РФ.
В волгоградской области рф на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар при падении обломков дрона, сообщил в пятницу местный губернатор андрей бочаров, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
Губернатор утверждает, что на завод упали лишь обломки одного дрона.
"В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", - цитирует бочарова местная пресса.
Как пишет российская служба BBC, отрывочные сообщения о том, что дроны атаковали НПЗ компании "лукойл волгограднефтепереработка", поступали в течение ночи из разных источников; местные жители сообщали о нескольких взрывах в этом районе волгограда, на его южной окраине.
"Был поражен Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он является одним из крупнейших в россии. Его проектная мощность переработки составляет около 14 миллионов тонн нефти в год, что делает его шестым по величине НПЗ в россии. На заводе производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо", - сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
По сообщениям местных источников, дроны в четыре часа ночи атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в волгограде.
Дроны в прошлом году, как отмечает BBC, атаковали или пытались атаковать "лукойл волгограднефтепереработка" по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.
Этот НПЗ сам по себе занимает территорию в несколько квадратных километров, плюс к этому он окружен промышленной зоной, в которой находятся большая нефтебаза, Волгорадская теплоэлектростанция и несколько других предприятий.
Губернатор бочаров и минобороны рф утверждают, что в волгоградской области за ночь были сбиты восемь беспилотников.
Министерство обороны россии в очередной утренней сводке заявило, что за ночь было сбито 49 беспилотников. мо рф утверждает, что 25 дронов были сбиты над ростовской областью, восемь - над волгоградской, шесть - над курской, четыре - над территорией ярославской области и по два - над белгородской и воронежской областями и краснодарским краем.