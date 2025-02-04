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ВСУ нанесли удар по командному пункту оккупантов в Запорожье: что известно

ВСУ нанесли удар по командному пункту оккупантов в Запорожье: что известно

Киев  •  УНН

 • 9061 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ 3 февраля атаковали пункт управления российских войск в Новоивановке в Запорожье. Объект получил значительные повреждения, у противника существенные потери среди личного состава.

Воздушные Силы ВСУ вчера, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений вс рф в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожье. У оккупантов существенные потери среди личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

3-го февраля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений вс рф в районе населенного пункта Новоивановка 

- говорится в сообщении.

Этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.

В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника. Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения 

- информирует Генштаб.

Генштаб отмечает, что цель Украины уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии.

Генштаб подтвердил поражение командного пункта врага на курщине31.01.25, 13:22 • 25794 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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