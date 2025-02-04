ВСУ нанесли удар по командному пункту оккупантов в Запорожье: что известно

Воздушные Силы ВСУ вчера, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений вс рф в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожье. У оккупантов существенные потери среди личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

3-го февраля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений вс рф в районе населенного пункта Новоивановка