ВСУ нанесли удар по командному пункту оккупантов в Запорожье: что известно
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ 3 февраля атаковали пункт управления российских войск в Новоивановке в Запорожье. Объект получил значительные повреждения, у противника существенные потери среди личного состава.
Воздушные Силы ВСУ вчера, 3 февраля, нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений вс рф в районе населенного пункта Новоивановка в Запорожье. У оккупантов существенные потери среди личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
3-го февраля 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений вс рф в районе населенного пункта Новоивановка
Этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий российских войск против украинских защитников на Курском направлении.
В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава противника. Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения
Генштаб отмечает, что цель Украины уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии.
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