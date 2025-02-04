Нет окончательного понимания, вернутся ли солдаты КНДР к участию в штурмах на курщине - СНБО

ukenru
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно
08:45 • 95359 просмотра

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
08:00 • 84769 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
05:30 • 104224 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 114402 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 144243 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Эксклюзив
Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 116760 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 113920 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 140266 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
3 февраля, 09:55 • 105289 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
3 февраля, 08:26 • 162504 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

Враг продвинулся в районе Часового Яра и еще трех населенных пунктов - DeepState

4 февраля, 02:15 • 57304 просмотра
США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

США готовятся к выходу из Совета ООН по правам человека и прекращению финансирования помощи Газе

4 февраля, 02:49 • 101089 просмотра
Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

Оккупанты создали новую систему, которая блокирует доступ к медицинской помощи на юге

4 февраля, 03:07 • 82063 просмотра
Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

Над Киевом замечены вражеские дроны: работает ПВО

4 февраля, 03:13 • 107140 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 92029 просмотра
публикации
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

08:45 • 95359 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 144243 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 140266 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 141537 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

3 февраля, 08:26 • 162504 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

10:49 • 10440 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

10:14 • 17589 просмотра
Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в Италию, чтобы отпраздновать 20-ю годовщину брака

09:08 • 33640 просмотра
Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

Канье Уэст назвал "Грэмми" скучным мероприятием после скандала с обнаженной женой

07:57 • 92029 просмотра
Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

Судебная битва на $400 миллионов: адвокаты Джастина Балдони и Блейк Лайвли сойдутся на первом заседании

3 февраля, 15:35 • 109102 просмотра
Актуальное
Нет окончательного понимания, вернутся ли солдаты КНДР к участию в штурмах на курщине - СНБО

Нет окончательного понимания, вернутся ли солдаты КНДР к участию в штурмах на курщине - СНБО

Киев  •  УНН

 • 7131 просмотра

Read in English

СНБО не имеет четкого понимания относительно возвращения военных КНДР к штурмовым действиям на курщине. Ранее сообщалось, что северокорейские войска понесли значительные потери и не участвуют в боях с середины января.

Пока нет окончательного понимания, вернутся ли военные из Северной  Кореи для участия в штурмовых  действиях в курской области рф. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Пока нет окончательного понимания, вернут ли кндровских военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают,

- написал Коваленко в Telegram.

Дополнение

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 28 января сообщал, что военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Однако их планируют и дальше активно привлекать.

4 февраля Yonhap News со ссылкой на разведывательное агентство Южной Кореи, сообщало, что северокорейские войска, которые были развернуты для поддержки РФ на Курщине, как представляется, не участвуют в боевых действиях с середины января.

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск «Курск» вооруженных сил рф в городе Рыльск курской области.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате поражения центрального командного пункта рф в курской области потери могут составлять десятки офицеров. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский

Обратиться по вопросам размещения рекламы