Нет окончательного понимания, вернутся ли солдаты КНДР к участию в штурмах на курщине - СНБО

Пока нет окончательного понимания, вернутся ли военные из Северной Кореи для участия в штурмовых действиях в курской области рф. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Пока нет окончательного понимания, вернут ли кндровских военных для участия в штурмовых действиях на Курщине. Сейчас они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают, - написал Коваленко в Telegram.

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Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 28 января сообщал, что военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Однако их планируют и дальше активно привлекать.

4 февраля Yonhap News со ссылкой на разведывательное агентство Южной Кореи, сообщало, что северокорейские войска, которые были развернуты для поддержки РФ на Курщине, как представляется, не участвуют в боевых действиях с середины января.

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск «Курск» вооруженных сил рф в городе Рыльск курской области.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате поражения центрального командного пункта рф в курской области потери могут составлять десятки офицеров.