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Немає остаточного розуміння, чи повернуться солдати КНДР до участі в штурмах на курщині - РНБО

Київ • УНН

 • 24359 перегляди

РНБО не має чіткого розуміння щодо повернення військових КНДР до штурмових дій на курщині. Раніше повідомлялося, що північнокорейські війська зазнали значних втрат і не беруть участі в боях з середини січня.

Наразі немає остаточного розуміння, чи військові з Північної  Кореї повернуться для участі в штурмових  діях в курській області рф. Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть кндрівських військових для участі в штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть,

- написав Коваленко в Telegram.

Доповнення

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 28 січня повідомляв, що військові з Північної Кореї на Курщині не навчилися протистояти українським дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Проте їх планують і далі активно залучати.

4 лютого Yonhap News з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї, повідомляло, що північнокорейські війська, які були розгорнуті для підтримки рф на курщині, як видається, не беруть участі в бойових діях з середини січня.

31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил рф у місті Рильськ курської області.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті ураження центрального командного пункту рф в курській області втрати можуть складати десятки офіцерів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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