Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки - DeepState
Київ • УНН
Українські військові повернули позиції поблизу Надіївки. Водночас противник здійснив просування в районі Западного, Кіндрашівки та Тополів на Харківщині.
ЗСУ відновили позиції біля Надіївки. Водночас росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині. Про це інформує УНН з посиланням на інтерактивну онлайн мапу OSINT-проєкту DeepState в Telegram.
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05 лютого в 01:41 DeepState оновив мапу.
Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки
Також аналітики OSINT-проєкту повідомили, що ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки та Тополів. Уточнено район Олександрополя.
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