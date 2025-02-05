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Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки - DeepState

Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки - DeepState

Київ • УНН

 • 32049 перегляди

Українські військові повернули позиції поблизу Надіївки. Водночас противник здійснив просування в районі Западного, Кіндрашівки та Тополів на Харківщині.

ЗСУ відновили позиції біля Надіївки. Водночас росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині. Про це інформує УНН з посиланням на інтерактивну онлайн мапу OSINT-проєкту DeepState в Telegram.

Деталі

05 лютого в 01:41 DeepState оновив мапу.

Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки

- йдеться у дописі DeepState.

Також аналітики OSINT-проєкту повідомили, що ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки та  Тополів. Уточнено район Олександрополя.

Нагадаємо

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