Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки - DeepState

ЗСУ відновили позиції біля Надіївки. Водночас росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині. Про це інформує УНН з посиланням на інтерактивну онлайн мапу OSINT-проєкту DeepState в Telegram.

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05 лютого в 01:41 DeepState оновив мапу.

Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки - йдеться у дописі DeepState.

Також аналітики OSINT-проєкту повідомили, що ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки та Тополів. Уточнено район Олександрополя.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів зс рф в районі населеного пункту Новоіванівка на Запоріжжі. В окупантів суттєві втрати серед особового складу.

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