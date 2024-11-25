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Глава военного комитета НАТО раскрыл изменения в российской армии

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Председатель Военного комитета НАТО заявил, что российская армия стала больше, но потеряла в качестве по сравнению с 2022 годом.

Сухопутные войска россии сейчас больше, чем во время полномасштабного вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года, но их качество с тех пор снизилось, заявил в понедельник председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters

"Качество этих сил снизилось", - сказал адмирал Роб Бауэр, указав на состояние техники и уровень подготовки российских солдат.

"Сейчас россияне не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться", - сказал он, добавив, что это означает увеличение инвестиций в оборонную промышленность.

Дополнение

Вооруженные силы Украины сдерживают в курской области 50 тыс. личного состава рф, которые благодаря курской операции не могут быть направлены на другие направления ударов россии по Украине. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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