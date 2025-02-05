Британська розвідка прогнозує, що росія втрачатиме тисячу військових на добу у лютому 2025

Грудень та січень для росії ознаменувалися найбільш високими втратами серед особового складу. У лютому 2025 року середньодобова кількість російських втрат, ймовірно, і надалі перевищуватиме 1 тис. осіб, що відображатиме високий темп російських операцій і наступальних дій.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

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Як йдеться у звіті, січень 2025 року для росіян "найдорожчим" місяцем війни: за даними Генштабу ЗСУ втрати окупантів (вбитими і пораненими) склали 48 240 осіб. 48 670 російських втрат було зафіксовано в грудні 2024 року.

росія, ймовірно, зазнала понад 50 тис. втрат у 2025 році, а з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року - понад 837 тис. втрат. У січні 2025 року також зафіксовано другий за величиною середньодобовий показник втрат росіян у російсько-українському конфлікті - 1 556 осіб на добу, згідно зі звітами Генерального штабу ЗСУ. Це не є значною зміною порівняно з груднем 2024 року, коли середньодобовий показник втрат з боку росії становив 1 570 осіб, що є найвищим показником за весь час конфлікту. У лютому 2025 року середньодобова кількість російських втрат, ймовірно, і надалі перевищуватиме 1 000 осіб, що відображатиме високий темп російських операцій і наступальних дій - йдеться у звіті.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомляв, що щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат росії у війні проти України один до одного.

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1140 окупантів, 9 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку.