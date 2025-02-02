путин не хочет настоящих переговоров, он будет настаивать на том, что это война между рф и Западом - Зеленский

российский диктатор Владимир Путин не хочет настоящих переговоров. Он будет настаивать на том, что это война между Россией и Западом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Путин не хочет настоящих переговоров. Он будет настаивать на том, что это война между Россией и Западом. Когда Президент Трамп скажет ему, что Украина должна быть за столом переговоров, путин будет искать оправдание - снова рассказывать эту историю о нелегитимности, затягивать время и пытаться избежать завершения войны - сказал Зеленский.

Он отметил, что дело не в отдельных людях - дело в позиции Путина внутри его собственного государства.

Он хочет показать, что Украина не является суверенным субъектом, что он воюет с НАТО и Западом, так зачем ему говорить с Украиной? В своем сознании он воюет с Америкой - и считает, что побеждает. Но на поле боя, несмотря на все трудности, Украина не позволила ему победить - отметил Зеленский.

Исключение Украины из переговоров по войне было бы "очень опасным" - Зеленский

Дополнение

Зеленский заявлял, что без гарантий безопасности любое соглашение с россией станет лишь предвестником будущей агрессии, и членство Украины в НАТО - это самый «дешевый» вариант для союзников Украины.

Зеленский заявлял, что путин 28 января подтвердил, что он боится переговоров и сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну.

Так, 28 января путин в очередной раз назвал Зеленского якобы нелегитимным лидером. Он также заявил, что готов будет выделить людей для переговоров с Зеленским.

путин утверждает, что переговоры с рф со стороны Украины может вести «кто угодно», но подписывать документы по их итогам должны легитимные для этого люди. Кроме того, путин считает, что если у Киева кончатся патроны, война с Украиной якобы завершится за месяц-два.