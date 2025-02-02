путін не хоче справжніх переговорів, він наполягатиме на тому, що це війна між рф й Заходом – Зеленський

російський диктатор володимир путін не хоче справжніх переговорів. Він наполягатиме на тому, що це війна між росією й Заходом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

путін не хоче справжніх переговорів. Він наполягатиме на тому, що це війна між росією й Заходом. Коли Президент Трамп скаже йому, що Україна має бути за столом переговорів, путін шукатиме виправдання – знову розповідатиме цю історію про нелегітимність, затягуватиме час і намагатиметься уникнути завершення війни - сказав Зеленський.

Він зазначив, що справа не в окремих людях – справа в позиції путіна всередині його власної держави.

Він хоче показати, що Україна не є суверенним субʼєктом, що він воює з НАТО й Заходом, тож навіщо йому говорити з Україною? У своїй свідомості він воює з Америкою – і вважає, що перемагає. Але на полі бою, попри всі труднощі, Україна не дозволила йому перемогти - зазначив Зеленський.

Виключення України з переговорів щодо війни було б "дуже небезпечним" - Зеленський

Доповнення

Зеленський заявляв, що без гарантій безпеки будь-яка угода з росією стане лише передвісником майбутньої агресії, і членство України в НАТО - це "найдешевший" варіант для союзників України.

Зеленський заявляв, що путін 28 січня підтвердив, що він боїться переговорів та сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну.

Так, 28 січня путін вкотре назвав Зеленського нібито нелегітимним лідером. Він також заявив, що готовий буде виділити людей для переговорів із Зеленським.

путін стверджує, що переговори з рф з боку України може вести "хто завгодно", але підписувати документи за їхніми підсумками мають легітимні для цього люди. Окрім того, путін вважає, що якщо у Києва скінчаться набої, війна з Україною нібито завершиться за місяць-два.