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рф за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин - Генштаб ЗСУ

рф за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 72389 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російської армії за минулу добу. Ворог втратив 1240 військових, 46 артилерійських систем та 16 бойових броньованих машин.

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 військових. Також українські захисники знищили 46 артилерійських систем і 16 бойових броньованих машин ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ 845310 (+1240) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9965 (+18)
      • бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16)
        • артилерійських систем ‒ 22753 (+46)
          • РСЗВ ‒ 1271 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1055 (+2)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24185 (+83)
                    • крилаті ракети ‒ 3054 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36211 (+133)
                            • спеціальна техніка ‒ 3737 (+2)

                              У Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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