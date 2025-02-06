рф за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин - Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 військових. Також українські захисники знищили 46 артилерійських систем і 16 бойових броньованих машин ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 845310 (+1240) осіб ліквідовано

танків ‒ 9965 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16)

артилерійських систем ‒ 22753 (+46)

РСЗВ ‒ 1271 (+2)

засоби ППО ‒ 1055 (+2)

літаків ‒ 369 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24185 (+83)

крилаті ракети ‒ 3054 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36211 (+133)

спеціальна техніка ‒ 3737 (+2)

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Нагадаємо

Сили оборони України мали успіх під Покровськом на південний захід від міста. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Кураховим і також біля Покровська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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