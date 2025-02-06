рф за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російської армії за минулу добу. Ворог втратив 1240 військових, 46 артилерійських систем та 16 бойових броньованих машин.
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1240 військових. Також українські захисники знищили 46 артилерійських систем і 16 бойових броньованих машин ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 845310 (+1240) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9965 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16)
- артилерійських систем ‒ 22753 (+46)
- РСЗВ ‒ 1271 (+2)
- засоби ППО ‒ 1055 (+2)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24185 (+83)
- крилаті ракети ‒ 3054 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36211 (+133)
- спеціальна техніка ‒ 3737 (+2)
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Сили оборони України мали успіх під Покровськом на південний захід від міста. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Кураховим і також біля Покровська. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Майже половина від загальної кількості: Сили оборони у 2024 році уразили 13 тис. артсистем окупантів - Сирський05.02.25, 19:12 • 68674 перегляди