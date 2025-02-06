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Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Киев  •  УНН

 • 2598 просмотра

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За 6 месяцев Курской операции ВСУ создали «буферную зону» на территории РФ. Россия потеряла около 40 тыс. военных и значительное количество техники, заставив привлечь 12 тыс. военных из КНДР.

Курская наступательная операция стала крупнейшим прорывом Вооруженных Сил Украины на фронте в течение прошлого года. Генштаб подытожил достижения за 6 месяцев и очертил главную цель, передает УНН.

Детали

6 месяцев от начала Курской операции: общие потери врага - около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми

Главная цель Курской операции - не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях.

Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию

- отмечает Генштаб.

В главном военном ведомстве напомнили, что Операция Сил обороны Украины в Курской области российской федерации началась 6 августа 2024 года. 

Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию россии. Наши войска и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в рф.

У Северной Кореи была вынуждена просить помощи россия, - КНДР направила в Курскую область 12 тысяч своих военнослужащих.

Впоследствии, общие потери контингента КНДР достигли около 4 тысяч человек.

Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Поэтому в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта

- отметили в Генштабе.

Также в заметке говорится о потерях врагом техники:

Потерянная врагом техника (по состоянию на 5 февраля 2025 года):

  • 131 танк,
    • 689 боевых бронированных машин,
      • 386 артиллерийских систем,
        • 12 единиц РСЗО,
          • 12 средств ППО,
            • 1 самолет,
              • 3 вертолета,
                • 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
                  • 1164 единицы автомобильной техники,
                    • 34 единицы специальной техники.

                      Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

                      Напомним,

                      За минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 85 авиаударов и совершил более 5800 обстрелов украинских позиций.

                      В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили девять атак российских захватчиков. 

                      Британская разведка прогнозирует, что Россия будет терять тысячу военных в сутки в феврале 2025 года05.02.25, 15:33 • 18958 просмотров

                      Игорь Тележников

                      Игорь Тележников

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                      heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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