Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
Киев • УНН
За 6 месяцев Курской операции ВСУ создали «буферную зону» на территории РФ. Россия потеряла около 40 тыс. военных и значительное количество техники, заставив привлечь 12 тыс. военных из КНДР.
Курская наступательная операция стала крупнейшим прорывом Вооруженных Сил Украины на фронте в течение прошлого года. Генштаб подытожил достижения за 6 месяцев и очертил главную цель, передает УНН.
Детали
6 месяцев от начала Курской операции: общие потери врага - около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми
Главная цель Курской операции - не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях.
Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию
В главном военном ведомстве напомнили, что Операция Сил обороны Украины в Курской области российской федерации началась 6 августа 2024 года.
Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию россии. Наши войска и в дальнейшем удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в рф.
У Северной Кореи была вынуждена просить помощи россия, - КНДР направила в Курскую область 12 тысяч своих военнослужащих.
Впоследствии, общие потери контингента КНДР достигли около 4 тысяч человек.
Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Поэтому в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта
Также в заметке говорится о потерях врагом техники:
Потерянная врагом техника (по состоянию на 5 февраля 2025 года):
- 131 танк,
- 689 боевых бронированных машин,
- 386 артиллерийских систем,
- 12 единиц РСЗО,
- 12 средств ППО,
- 1 самолет,
- 3 вертолета,
- 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
- 1164 единицы автомобильной техники,
- 34 единицы специальной техники.
Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.
Напомним,
За минувшие сутки произошло 90 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 85 авиаударов и совершил более 5800 обстрелов украинских позиций.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили девять атак российских захватчиков.
Британская разведка прогнозирует, что Россия будет терять тысячу военных в сутки в феврале 2025 года05.02.25, 15:33 • 18958 просмотров