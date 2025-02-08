путин готовится вовсе не к переговорам, увеличивая свою армию еще на 100 тыс. военных - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о создании рф новых дивизий и расширении сотрудничества с КНДР в военной сфере. Президент подчеркнул, что увеличение армии рф на 100 тысяч свидетельствует о подготовке к продолжению войны.
российский диктатор владимир путин, увеличивая свою армию еще на 100 тыс., готовится готовится готовится вовсе не к переговорам, а к продолжению войны, и не только против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Наша разведка нам докладывает, что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и в дальнейшем расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии. И это означает простую вещь: путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат
Он отметил, что все партнеры должны об этом знать и должны это видеть, а Украина готова передавать соответствующую информацию, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация.
Мы должны вместе видеть, какие есть угрозы и какие есть наши инструменты противодействия. Нужно четкое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придется укреплять оборону, и цель в 5 % ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня
Напомним
Силы обороны на днях продвинулись на 2,5 км в Курской области, а также нанесли удар по пункту управления россиян в этом регионе, в результате чего погибли 20 старших северокорейских и российских офицеров.