путин готовится вовсе не к переговорам, увеличивая свою армию еще на 100 тыс. военных - Зеленский

российский диктатор владимир путин, увеличивая свою армию еще на 100 тыс., готовится готовится готовится вовсе не к переговорам, а к продолжению войны, и не только против Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Наша разведка нам докладывает, что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и в дальнейшем расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии. И это означает простую вещь: путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат

Он отметил, что все партнеры должны об этом знать и должны это видеть, а Украина готова передавать соответствующую информацию, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация.

Мы должны вместе видеть, какие есть угрозы и какие есть наши инструменты противодействия. Нужно четкое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придется укреплять оборону, и цель в 5 % ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня