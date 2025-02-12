У Трампа є план припинення війни - міністр фінансів США

У президента США Дональда Трампа є план припинення війни. Америка хотіла б укласти угоду про економічне співробітництво, і в обмін на цю угоду США продовжуватимуть надавати матеріальну підтримку Україні. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.

Це моя перша офіційна поїздка за кордон, і це має бути сильним сигналом того, що війна може бути належним пріоритетом для адміністрації Трампа. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він має намір зробити все можливе, щоб покласти край цій війні

Бессент заявив, що Трамп має намір поговорити з обома сторонами.

Він має намір поговорити з обома сторонами, і Сполучені Штати віддані незалежності України…У президента Трампа є план припинення цієї війни, і ми хотіли б укласти угоду про економічне співробітництво, і в обмін на цю угоду США продовжуватимуть надавати матеріальну підтримку Україні, для народу. Ми віримо, що ця угода стане сильним сигналом для російського керівництва про прихильність США, яку ми маємо тут, і ми думаємо, що це буде сильний сигнал для американського народу…,ми прагнемо збільшити наш спільний економічний розвиток