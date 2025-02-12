У Трампа є план припинення війни - міністр фінансів США
Київ • УНН
Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив про план Трампа щодо припинення війни в Україні. План передбачає укладення угоди про економічне співробітництво в обмін на продовження матеріальної підтримки.
У президента США Дональда Трампа є план припинення війни. Америка хотіла б укласти угоду про економічне співробітництво, і в обмін на цю угоду США продовжуватимуть надавати матеріальну підтримку Україні. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
Це моя перша офіційна поїздка за кордон, і це має бути сильним сигналом того, що війна може бути належним пріоритетом для адміністрації Трампа. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він має намір зробити все можливе, щоб покласти край цій війні
Бессент заявив, що Трамп має намір поговорити з обома сторонами.
Він має намір поговорити з обома сторонами, і Сполучені Штати віддані незалежності України…У президента Трампа є план припинення цієї війни, і ми хотіли б укласти угоду про економічне співробітництво, і в обмін на цю угоду США продовжуватимуть надавати матеріальну підтримку Україні, для народу. Ми віримо, що ця угода стане сильним сигналом для російського керівництва про прихильність США, яку ми маємо тут, і ми думаємо, що це буде сильний сигнал для американського народу…,ми прагнемо збільшити наш спільний економічний розвиток
Доповнення
У ЗМІ з'явилася інформація, що міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня відвідає Україну в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до рідкісноземельних металів.
Раніше The Telegraph повідомляв, що спецпредставник Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог призупинив розробку мирного плану щодо України, щоб провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, щоб надати Європі місце за столом переговорів.