Помощник Трампа Уолтц посоветовал Украине сдержать тон и подписать соглашение, предложенное Вашингтоном
Киев • УНН
Майк Уолтц посоветовал Киеву смягчить критику и подписать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Заявление прозвучало после обмена резкими высказываниями между Трампом и Зеленским.
Через день после того, как Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью FOX News прокомментировал, что должна делать украинская сторона в контексте попыток нынешней администрации Белого дома урегулировать российскую агрессию против Украины.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Помощник Трампа Майкл Уолтц заявил, что Киеву следует смягчить критику и внимательно рассмотреть соглашение о доступе Вашингтона к природным ресурсам Украины.
Им нужно смягчить это (речь идет о критике - ред.), внимательно рассмотреть и подписать это соглашение
Комментарии Уолтса появились на следующий день после того, как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обменялись оскорблениями:
- Трамп назвал Зеленского «диктатором»;
- Зеленский заявил, что президент США живет в дезинформационном пузыре и извергает тезисы из москвы.
Однако, по словам Уолтса, разногласия США с Украиной не являются непримиримыми: "Президент также сказал, как сильно он любит украинский народ".
Напомним,
После переговоров США и РФ в Эр-Рияде, Трамп дал понять, что, по его мнению, США больше не должны посылать помощь Украине, не получая ничего взамен, а также поставил под сомнение легитимность Зеленского.
США сохранят санкции против рф до достижения соглашения о прекращении войны в Украине. Госсекретарь Рубио обсудил этот вопрос с европейскими лидерами после встречи с российскими представителями в Эр-Рияде.
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