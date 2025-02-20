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Помощник Трампа Уолтц посоветовал Украине сдержать тон и подписать соглашение, предложенное Вашингтоном

Помощник Трампа Уолтц посоветовал Украине сдержать тон и подписать соглашение, предложенное Вашингтоном

Киев  •  УНН

 • 5292 просмотра

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Майк Уолтц посоветовал Киеву смягчить критику и подписать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Заявление прозвучало после обмена резкими высказываниями между Трампом и Зеленским.

Через день после того, как Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью FOX News прокомментировал, что должна делать украинская сторона в контексте попыток нынешней администрации Белого дома урегулировать российскую агрессию против Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Помощник Трампа Майкл Уолтц заявил, что Киеву следует смягчить критику и внимательно рассмотреть соглашение о доступе Вашингтона к природным ресурсам Украины.

Им нужно смягчить это (речь идет о критике - ред.), внимательно рассмотреть и подписать это соглашение

- сказал Майк Уолц, советник Белого дома по национальной безопасности, в интервью Fox News.

Комментарии Уолтса появились на следующий день после того, как Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обменялись оскорблениями:

  • Трамп назвал Зеленского «диктатором»;
    • Зеленский заявил, что президент США живет в дезинформационном пузыре и извергает тезисы из москвы.

      Однако, по словам Уолтса, разногласия США с Украиной не являются непримиримыми: "Президент также сказал, как сильно он любит украинский народ".

      Напомним,

      После переговоров США и РФ в Эр-Рияде, Трамп дал понять, что, по его мнению, США больше не должны посылать помощь Украине, не получая ничего взамен, а также поставил под сомнение легитимность Зеленского.

      США сохранят санкции против рф до достижения соглашения о прекращении войны в Украине. Госсекретарь Рубио обсудил этот вопрос с европейскими лидерами после встречи с российскими представителями в Эр-Рияде.

      США выступают против использования формулировки "агрессор" в отношении россии в новом коммюнике G720.02.25, 15:53 • 7554 просмотра

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      политика

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