Сполучені Штати Америки залишать у дії санкції проти російської федерації щонайменше доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні. Про це у розмові з європейськими лідерами заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що ця розмова відбулася після того, як Рубіо приєднався до інших офіційних осіб США в Саудівській Аравії у вівторок на зустрічі віч-на-віч на найвищому рівні з російськими представниками.

"Запевнення Рубіо щодо санкцій можуть певною мірою заспокоїти європейських союзників, які побоювалися, що США відмовляться від руйнівних фінансових санкцій, які адміністрація Байдена наклала на росію через її вторгнення", - ідеться у публікації.

Водночас видання нагадує, що раніше у вівторок держсекретар США заявив, що послаблення санкцій буде частиною будь-якої угоди.

"Є санкції, які були введені в результаті цього конфлікту. Щоб покласти край будь-якому конфлікту, усі сторони повинні піти на поступки", - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Напередодні голова комітету державної думи рф з міжнародних справ леонід слуцький заявив, що переговори американської та російської делегацій у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді по суті завершили "дипломатичну війну" між країнами. Зокрема, політик вважає показовою заяву держсекретаря США про неминучість скасування західних санкцій після завершення війни в Україні.