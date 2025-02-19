Соединенные Штаты Америки оставят в действии санкции против российской федерации как минимум до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине. Об этом в разговоре с европейскими лидерами заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отмечается, что этот разговор состоялся после того, как Рубио присоединился к другим официальным лицам США в Саудовской Аравии во вторник на встрече с глазу на глаз на высшем уровне с российскими представителями.

«Заверения Рубио относительно санкций могут в определенной степени успокоить европейских союзников, которые опасались, что США откажутся от разрушительных финансовых санкций, которые администрация Байдена наложила на Россию из-за ее вторжения», - говорится в публикации.

В то же время издание напоминает, что ранее во вторник госсекретарь США заявил, что ослабление санкций будет частью любого соглашения.

«Есть санкции, которые были введены в результате этого конфликта. Чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки», - сказал Рубио.

Напомним,

Накануне председатель комитета государственной думы рф по международным делам леонид слуцкий заявил, что переговоры американской и российской делегаций в столице Саудовской аравии Эр-Рияде по сути завершили «дипломатическую войну» между странами. В частности, политик считает показательным заявление госсекретаря США о неизбежности отмены западных санкций после завершения войны в Украине.