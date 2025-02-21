Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

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В ОП продолжают работу над договором о редкоземельных минералах с США. Украина настаивает на справедливом распределении доходов и получении гарантий безопасности в рамках соглашения.

Продолжается работа над договором о редкоземельных минералах. Для Украины важными аспектами являются правильное распределение доходов и гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает УНН.

Относительно встречи с (спецпредставителем США - ред.) Келлогом и почему здесь возрождается определенная надежда, потому что, еще раз. Украина предлагает рациональные подходы в двусторонних отношениях не только для США, но и для любой другой страны. Президент настаивает на математически просчитанных шагах, которые будут выгодны и одной и другой стороне. Украинская сторона настаивает на том, чтобы этот договор (о редкоземельных металлах - ред.) был отработан качественно в юридическом контексте и который бы учитывал две базовые для нас потребности

- сказал Подоляк.

По его словам, первая потребность для Украины - это правильное распределение доходов.

«Первое, это правильное распределение доходов, потому что мы хотим получить большую доходность со всего этого. Безусловно мы заинтересованы в том, чтобы были инвестиции, были глобальные инвесторы, которые смогут открыть логистическое плечо к глобальным рынкам, что существенно повышает стоимость ископаемых на глобальном рынке и т.д., и существенно повышает доходность страны, в данном случае мы говорим об Украине, - рассказал Подоляк.

Он отметил, что второй аспект - это гарантии безопасности.

«Гарантии безопасности, которые должны гарантировать, что инвестиции будут обеспечены на долгий срок. Второе, что нас волнует в отношениях с американской стороной, это безусловные гарантии безопасности относительно финала войны, как такового», - Кроме того, он отметил, что нужно восстановить программы поставки милитарной помощи.

В соглашении от США о редкоземах не было ничего о гарантиях безопасности - Зеленский19.02.25, 13:47 • 98720 просмотров

«Потому что до сих пор работают программы, которые были еще проголосованы при каденции Байдена. Они продолжают работать, ничего не было остановлено, но новых программ пока нет и их надо проговаривать. На встрече с Келлогом эти вопросы были четко проговорены с украинской стороны», - заявил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что в соглашении по редкоземельным металлам должны быть скрупулезно прописаны объемы инвестиций.

«Сколько и какого продукта будет распределяться между странами, приобретателями. Далее мы переходим ко второй части, которая волнует Украину - это гарантии безопасности. Это должно также быть зафиксировано в этом договоре. Все это предлагает украинская сторона и американская предлагает. Нет такого, что: давайте мы автоматически что-то заберем без учета позиции Украины, или позиции США», - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что это работа юридических команд.

«Когда будет отработан юридический формат этого документа он будет парафирован соответствующими отраслевыми министерствами. После этого подписание такого договора может быть, как по мне, на уровне президентов. Поэтому продолжается работа над договором, эта работа никуда не исчезала, но надо дать определенное время, чтобы этот договор был отработан», - рассказал Подоляк.

Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов - WP14.02.25, 21:02 • 122045 просмотров

Дополнение

Издание Axios со ссылкой на украинские и американские источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенную„ версию соглашения об ископаемых после того, как Президент Украины Владимир Зеленский “разозлил» американского лидера, не подписав предыдущее соглашение.

Через день после того, как Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором», советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц в интервью FOX News прокомментировал, что должна делать украинская сторона в контексте попыток нынешней администрации Белого дома урегулировать российскую агрессию против Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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