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В соглашении от США о редкоземах не было ничего о гарантиях безопасности - Зеленский

В соглашении от США о редкоземах не было ничего о гарантиях безопасности - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 79924 просмотра

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Президент Украины отказался подписывать соглашение с США о передаче 50% редкоземельных металлов из-за отсутствия гарантий безопасности. Зеленский отметил необходимость четких гарантий безопасности от партнеров, а не от россиян.

В соглашении, которое США предлагала подписать Украине об украинских редкоземельных металлах, не было ни одного упоминания о гарантиях безопасности. Документ был не четкий и требовал отдать 50% от всего указанного. Украине нужны четкие гарантии безопасности от партнеров, а не от россиян. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Документ был именно не четкий. Он был четкий только в одном - 50% мы должны отдать от того всего, что перечислено в документе. Мы этого не боимся, и я готов к публичности этого документа. Я не думаю, что это поможет нашим отношениям, поэтому я сказал, что этот документ не готов. Вне моих возможностей, вне моих полномочий, вне Конституции и всего законодательства. Я сказал, что там нет слова о гарантиях безопасности, и уже на второй встрече с Вэнсом мы договорились, что там может быть что-то об этом

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "был какой-то позитив".

"Я сказал, чтобы был какой-то позитив - вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем в меморандум какие-то проценты. Мне сказали: только 50%. Я сказал: "Окей, ноу". И пусть тогда юристы работают дальше", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина хочет гарантий безопасности, закончить войну в этом году.

"Мы хотим закончить войну уже в этом году. Я им предлагал НАТО, я понимаю, что каждый раз, когда мы говорим НАТО, то они не любят даже, что мы говорим об этом, но мы говорим то, что мы думаем. И в целом я хочу вам сказать, что гарантии безопасности - нельзя вот так говорить, что надо что-то и россиянам дать, пойти на встречу. Да, а мы не хотим от россиян гарантий безопасности. Мы еще до условий по россиянам, мы еще туда не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что россияне должны. А сейчас мы говорим о быстром решении - гарантии безопасности. Они зависят исключительно от наших партнеров - НАТО, или наша армия миллионная, оружие для этой армии, ПВО", - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины отказался подписывать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов из-за отсутствия гарантий безопасности. Зеленский отметил важность четких гарантий безопасности в будущем соглашении.

Министр финансов США считает, что Зеленский подпишет соглашение об экономическом партнерстве19.02.25, 12:38 • 109829 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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