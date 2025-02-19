Министр финансов США считает, что Зеленский подпишет соглашение об экономическом партнерстве

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что Президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение об экономическом партнерстве с США, пишет УНН со ссылкой на Fox News и Bloomberg.

Детали

"Я думаю, он это сделает. Я думаю... как только украинцы поймут, что это долгосрочная сделка... Она очень выгодна для их безопасности", - сказал Бессент, отвечая на Fox News, подписал ли Зеленский представленное США Украине соглашение.

Bloomberg пишет, что это соглашение "в обмен на поддержку в борьбе против России".

С помощью этого предложения, по его словам, президент США Дональд Трамп хочет "экономически сблизить украинский и американский народы".

Бессент сказал, что Трамп хочет показать украинцам, что США их поддерживают, а налогоплательщикам США - что деньги, которые уже были отправлены в страну, будут возвращены.

Соглашение с Украиной позволит Трампу взять ее к российскому диктатору владимиру путину "и вести с ним переговоры на более прочной основе", сказал Бессент.

Дополнение

Комментарии Бессента, как отмечает Bloomberg, прозвучали менее чем через неделю после того, как глава Минфина США посетил Киев, чтобы представить Украине соглашение об экономическом партнерстве, которое "потребуется для дальнейшей поддержки со стороны США".

Администрация Трампа, как указывает Bloomberg, "недавно дала понять, что ожидает от Украины доступа к ресурсам, включая критически важные полезные ископаемые, а также обещания закупать энергоносители, экспортируемые из США, в обмен на военную и экономическую поддержку против россии, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года".

Трамп раскритиковал миллиарды долларов помощи, предоставленной США Украине за последние несколько лет, и призвал к скорейшему прекращению войны. Высокопоставленные чиновники США и россии встретились для первого раунда переговоров по войне в Украине в начале этой недели, но исключили лидеров Украины и Европы из встречи.