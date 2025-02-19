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Міністр фінансів США вважає, що Зеленський підпише угоду про економічне партнерство

Міністр фінансів США вважає, що Зеленський підпише угоду про економічне партнерство

Київ • УНН

 • 117947 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент очікує підписання Зеленським угоди про економічне партнерство. Угода передбачає доступ до ресурсів України та закупівлю американських енергоносіїв в обмін на підтримку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що Президент України Володимир Зеленський підпише угоду про економічне партнерство зі США, пише УНН з посиланням на Fox News та Bloomberg.

Деталі

"Я думаю, він це зробить. Я думаю... щойно українці зрозуміють, що це довгострокова угода... Вона дуже вигідна для їхньої безпеки", - сказав Бессент, відповідаючи на Fox News, чи підписав Зеленський представлену США Україні угоду.

Bloomberg пише, що це угода "в обмін на підтримку у боротьбі проти росії".

За допомогою цієї пропозиції, з його слів, президент США Дональд Трамп хоче "економічно зблизити український та американський народи".

Бессент сказав, що Трамп хоче показати українцям, що США їх підтримують, а платникам податків США - що гроші, які вже були відправлені до країни, буде повернуто.

Угода з Україною дозволить Трампу звернутися до російського диктатора володимира путіна "і вести з ним переговори на міцнішій основі", сказав Бессент.

Угода з Україною дозволить Трампу взяти її до російському диктатора володимира путіна "і вести з ним переговори на більш міцній основі", сказав Бессент.

Доповнення

Коментарі Бессента, як зазначає Bloomberg, прозвучали менш ніж через тиждень після того, як глава Мінфіну США відвідав Київ, щоб представити Україні угоду про економічне партнерство, яка "буде потрібна для подальшої підтримки з боку США".

Адміністрація Трампа, як вказує Bloomberg, "нещодавно дала зрозуміти, що очікує від України доступу до ресурсів, включаючи критично важливі корисні копалини, а також обіцянки закуповувати енергоносії, що експортуються зі США, в обмін на військову та економічну підтримку проти росії, яка вторглася до України в лютому 2022 року".

Трамп розкритикував мільярди доларів допомоги, наданої США Україні за останні кілька років, і закликав до якнайшвидшого припинення війни. Високопосадовці США та росії зустрілися для першого раунду переговорів щодо війни в Україні на початку цього тижня, але виключили лідерів України  та Європи із зустрічі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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