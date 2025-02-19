В угоді від США про рідкоземи не було нічого про гарантії безпеки - Зеленський

В угоді, яку США пропонувала підписати Україні про українські рідкоземельні метали, не було жодної згадки про гарантії безпеки. Документ був не чіткий і вимагав віддати 50% від усього зазначеного. Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від партнерів, а не від росіян. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Документ був саме не чіткий. Він був чіткий тільки в одному - 50% ми повинні віддати від того всього, що перераховано в документі. Ми цього не боїмося, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам, тому я сказав, що цей документ не готовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією і всього законодавства. Я сказав, що там немає слова про гарантії безпеки, і вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно, щоб "був якийсь позитив".

"Я сказав, щоб був якийсь позитив - ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандум якісь відсотки. Мені сказали: тільки 50%. Я сказав: "Окей, ноу". І нехай тоді юристи працюють далі", - додав Зеленський.

За його словами, Україна хоче гарантій безпеки, закінчити війну в цьому році.

"Ми хочемо закінчити війну вже в цьому році. Я їм пропонував НАТО, я розумію, що кожного разу, коли ми говоримо НАТО, то вони не люблять навіть, що ми говоримо про це, але ми говоримо те, що ми думаємо. І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки - не можна ось так говорити, що треба щось і росіянам дати, піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від росіян гарантій безпеки. Ми ще до умов щодо росіян, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що росіяни повинні. А зараз ми говоримо про швидке рішення - гарантії безпеки. Вони залежать виключно від нашим партнерів - НАТО, або наша армія мільйонна, зброя для цієї армії, ППО", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України відмовився підписувати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів через відсутність гарантій безпеки. Зеленський наголосив на важливості чітких безпекових гарантій в майбутній угоді.

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