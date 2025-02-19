В угоді від США про рідкоземи не було нічого про гарантії безпеки - Зеленський

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 8729 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 42700 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127027 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185842 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149790 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140499 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118284 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108413 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103054 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145239 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 72382 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 25792 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 60861 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 75362 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 69587 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145233 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144205 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277910 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306709 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23436 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64062 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112623 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135580 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117798 перегляди
Актуальне
В угоді від США про рідкоземи не було нічого про гарантії безпеки - Зеленський

В угоді від США про рідкоземи не було нічого про гарантії безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 99105 перегляди

Президент України відмовився підписувати угоду зі США про передачу 50% рідкоземельних металів через відсутність гарантій безпеки. Зеленський наголосив на необхідності чітких безпекових гарантій від партнерів, а не від росіян.

В угоді, яку США пропонувала підписати Україні про українські рідкоземельні метали, не було жодної згадки про гарантії безпеки. Документ був не чіткий і вимагав віддати 50% від усього зазначеного. Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від партнерів, а не від росіян. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Документ був саме не чіткий. Він був чіткий тільки в одному - 50% ми повинні віддати від того всього, що перераховано в документі. Ми цього не боїмося, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам, тому я сказав, що цей документ не готовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією і всього законодавства. Я сказав, що там немає слова про гарантії безпеки, і вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно, щоб "був якийсь позитив".

"Я сказав, щоб був якийсь позитив - ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо в меморандум якісь відсотки. Мені сказали: тільки 50%. Я сказав: "Окей, ноу". І нехай тоді юристи працюють далі", - додав Зеленський.

За його словами, Україна хоче гарантій безпеки, закінчити війну в цьому році.

"Ми хочемо закінчити війну вже в цьому році. Я їм пропонував НАТО, я розумію, що кожного разу, коли ми говоримо НАТО, то вони не люблять навіть, що ми говоримо про це, але ми говоримо те, що ми думаємо. І в цілому я хочу вам сказати, що гарантії безпеки - не можна ось так говорити, що треба щось і росіянам дати, піти на зустріч. Так, а ми не хочемо від росіян гарантій безпеки. Ми ще до умов щодо росіян, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що росіяни повинні. А зараз ми говоримо про швидке рішення - гарантії безпеки. Вони залежать виключно від нашим партнерів - НАТО, або наша армія мільйонна, зброя для цієї армії, ППО", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України відмовився підписувати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів через відсутність гарантій безпеки. Зеленський наголосив на важливості чітких безпекових гарантій в майбутній угоді.

Міністр фінансів США вважає, що Зеленський підпише угоду про економічне партнерство19.02.25, 12:38 • 117947 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами