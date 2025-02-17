Зеленський про угоду щодо рідкоземельних металів США: мають бути гарантії безпеки

В угоді зі США щодо рідкоземельних металів мають бути гарантії безпеки. Україна зацікавлена підписати її з Америкою. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Нічого нового в цій угоді, і в цьому напрямку, чи бажанні таку угоду мати для світу немає. Відповідні домовленості були в той, чи інший час... Можна почитати історію, подивитися на план Маршала та Другу світову війну. Питання не в тому, що Україна може дати, питання, а що Україна може отримати. Це дуже важливо для нас, ми дійсно дуже зацікавлені в тому, щоб підписати угоду з США, як першу - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що є пропозиції від Європи.

Я вже говорив і говорив американським партнерам, що в нас є пропозиції від Європи, але всі європейці знають, що США найбільший був, є стратегічний партнер, тому ми відкриті для цього. Я президенту Трампу говорив, що ми хочемо підписати угоду. Але коли ми підійшли до деталей, то поки що там не має гарантій безпеки. Гарантії безпеки повинні бути окреслені хоча б якось в цьому меморандумі. Безумовно ми розуміємо, що це поки що меморандум, а далі буде глибший документ з деталями - розповів Зеленський.

Глава держави заявив, що він та віцепрезидент США Джей Ді Венс погодилися, що краще розробити більш детальний план, договір.

Ми говорили, наприклад з віце-президентом Венсом й він погодився і я, що краще розробити більш детальний план, договір, швидко це зробити й краще підписувати те, що буде дійсно мати результат, а не просто наміри. Тому що йде війна й для нас гарантії безпеки важливі - сказав Президент.

Зеленський наголосив, що в цій угоді мають бути гарантії безпеки від США.

Президент пояснив, чому не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Якщо ми відкриваємо все для США, й це абсолютно зрозуміло й вони інвестують, вони хочуть на щось розраховувати, це абсолютно конкретний запит, але в цьому запиті повинні бути і відповіді для України, тобто, що конкретно дають США в гарантіях безпеки. Я розумію, що деякі деталі ще можуть змінюватися з часом, але якісь фундаментальні речі повинні бути - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що наприклад, НАТО зі столу ніхто не прибирає й не буде прибирати.

Й хоч поки що партнери не дуже підтримують цей напрямок, але якщо в цьому папері було хоч щось окреслено про гарантії безпеки, наприклад, НАТО, або альтернатива. Альтернатива – це вже питання гарантій безпеки, що може бути - додав Зеленський.

Доповнення

Журналіст The Washington Post Джош Рогін повідомляв, що делегація Конгресу США в Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився.

NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для гарантування безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.