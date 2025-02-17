Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам США: должны быть гарантии безопасности

В соглашении с США по редкоземельным металлам должны быть гарантии безопасности. Украина заинтересована подписать его с Америкой. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Ничего нового в этом соглашении, и в этом направлении, или желании такое соглашение иметь для мира нет. Соответствующие договоренности были в то или иное время... Можно почитать историю, посмотреть на план Маршала и Вторую мировую войну. Вопрос не в том, что Украина может дать, вопрос, а что Украина может получить. Это очень важно для нас, мы действительно очень заинтересованы в том, чтобы подписать соглашение с США, как первое - сказал Зеленский.

Президент отметил, что есть предложения от Европы.

Я уже говорил и говорил американским партнерам, что у нас есть предложения от Европы, но все европейцы знают, что США самый большой был, есть стратегический партнер, поэтому мы открыты для этого. Я президенту Трампу говорил, что мы хотим подписать соглашение. Но когда мы подошли к деталям, то пока там нет гарантий безопасности. Гарантии безопасности должны быть очерчены хотя бы как-то в этом меморандуме. Безусловно мы понимаем, что это пока меморандум, а дальше будет более глубокий документ с деталями - рассказал Зеленский.

Глава государства заявил, что он и вице-президент США Джей Ди Вэнс согласились, что лучше разработать более детальный план, договор.

Мы говорили, например с вице-президентом Вэнсом и он согласился и я, что лучше разработать более детальный план, договор, быстро это сделать и лучше подписывать то, что будет действительно иметь результат, а не просто намерения. Потому что идет война и для нас гарантии безопасности важны - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что в этом соглашении должны быть гарантии безопасности от США.

Президент объяснил, почему не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам

Если мы открываем все для США, и это абсолютно понятно и они инвестируют, они хотят на что-то рассчитывать, это абсолютно конкретный запрос, но в этом запросе должны быть и ответы для Украины, то есть, что конкретно дают США в гарантиях безопасности. Я понимаю, что некоторые детали еще могут меняться со временем, но какие-то фундаментальные вещи должны быть - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что например, НАТО со стола никто не убирает и не будет убирать.

И хотя пока партнеры не очень поддерживают это направление, но если в этой бумаге было хоть что-то очерчено о гарантиях безопасности, например, НАТО, или альтернатива. Альтернатива - это уже вопрос гарантий безопасности, что может быть - добавил Зеленский.

Дополнение

Журналист The Washington Post Джош Рогин сообщал, что делегация Конгресса США в Мюнхене хотела, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предоставлял бы США права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины, но он отказался.

NBC News сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить им 50% редкоземельных минералов Украины, отметив, что американские войска могут быть развернуты для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, если будет заключено мирное соглашение с Россией.

Зеленский заявлял ранее, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.