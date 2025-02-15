Президент объяснил, почему не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам
Киев • УНН
Президент Украины не подписал соглашение с США о передаче 50% будущих минеральных ресурсов страны. Зеленский заявил, что документ не отвечает интересам суверенной Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности.
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам заявив, что оно не в интересах суверенной Украины. Об этом он сказал журналистам на Мюнхенской конференции безопасности, передает УНН.
В этом документе нет ничего конкретного о гарантиях безопасности, что для меня очень важно, связь между какими-то гарантиями безопасности и какими-то инвестициями...Я думаю, что вчера мы поняли друг друга. Я был рад, что мы поняли друг друга...Я думаю, важно, чтобы вице-президент ( США Венс- редю) понял меня, и если мы хотим что-то подписать, мы должны понимать, что это сработает, и это будет очень позитивно для обеих стран, и это принесет деньги и безопасность
Зеленский отметил, что это очень важно, иначе это не документ, а какие-то новые политические вещи.
На вопрос, в чем проблема того документа, что американцы показали вам вчера, Зеленский ответил: "Это не в наших интересах сегодня. Не в интересах суверенной Украины. Я просто президент. Я менеджер. И после меня будет другой менеджер. И его ресурсы".
Дополнение
Журналист The Washington Post Джош Рогин сообщали, что делегация Конгресса США в Мюнхене хотела, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предоставлял бы США права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины, но он отказался.
NBC News сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить им 50% редкоземельных минералов Украины, отметив, что американские войска могут быть развернуты для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых, если будет заключено мирное соглашение с россией.
Зеленский заявлял ранее, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.