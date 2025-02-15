Президент объяснил, почему не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам заявив, что оно не в интересах суверенной Украины. Об этом он сказал журналистам на Мюнхенской конференции безопасности, передает УНН.

В этом документе нет ничего конкретного о гарантиях безопасности, что для меня очень важно, связь между какими-то гарантиями безопасности и какими-то инвестициями...Я думаю, что вчера мы поняли друг друга. Я был рад, что мы поняли друг друга...Я думаю, важно, чтобы вице-президент ( США Венс- редю) понял меня, и если мы хотим что-то подписать, мы должны понимать, что это сработает, и это будет очень позитивно для обеих стран, и это принесет деньги и безопасность