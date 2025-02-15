Президент пояснив, чому не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів заявивши, що вона не в інтересах суверенної України. Про це він сказав журналістам на Мюнхенській конференції безпеки, передає УНН.

У цьому документі немає нічого конкретного про гарантії безпеки, що для мене дуже важливо, зв'язок між якимись гарантіями безпеки і якимись інвестиціями... Я думаю, що вчора ми зрозуміли один одного. Я був радий, що ми зрозуміли один одного... Я думаю, важливо, щоб віцепрезидент (США Венс-Редью) зрозумів мене, і якщо ми хочемо щось підписати, ми повинні розуміти, що це спрацює, і це буде дуже позитивно для обох країн, і це принесе гроші і безпеку.. - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що це дуже важливо, інакше це не документ, а якісь нові політичні речі.

На запитання, у чому проблема того документа, що американці показали вам учора, Зеленський відповів: "Це не в наших інтересах сьогодні. Не в інтересах суверенної України. Я просто президент. Я менеджер. І після мене буде інший менеджер. І його ресурси".

Доповнення

Журналіст The Washington Post Джош Рогін повідомляв, що делегація Конгресу США в Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився.

NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для гарантування безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.