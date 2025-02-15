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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122980 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182883 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147283 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138790 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117340 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107991 перегляди

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Президент пояснив, чому не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Президент пояснив, чому не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Київ • УНН

 • 37665 перегляди

Президент України не підписав угоду зі США про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів країни. Зеленський заявив, що документ не відповідає інтересам суверенної України і не містить конкретних гарантій безпеки.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів заявивши, що вона не в інтересах суверенної України. Про це він сказав журналістам на Мюнхенській конференції безпеки, передає УНН.

У цьому документі немає нічого конкретного про гарантії безпеки, що для мене дуже важливо, зв'язок між якимись гарантіями безпеки і якимись інвестиціями... Я думаю, що вчора ми зрозуміли один одного. Я був радий, що ми зрозуміли один одного... Я думаю, важливо, щоб віцепрезидент (США Венс-Редью) зрозумів мене, і якщо ми хочемо щось підписати, ми повинні розуміти, що це спрацює, і це буде дуже позитивно для обох країн, і це принесе гроші і безпеку..

- сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що це дуже важливо, інакше це не документ, а якісь нові політичні речі.

На запитання, у чому проблема того документа, що американці показали вам учора, Зеленський відповів: "Це не в наших інтересах сьогодні. Не в інтересах суверенної України. Я просто президент. Я менеджер. І після мене буде інший менеджер. І його ресурси".

Доповнення

Журналіст The Washington Post Джош Рогін повідомляв, що делегація Конгресу США в Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився.

NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для гарантування безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство зі США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
the-washington-postThe Washington Post
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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