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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124713 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 12:52 • 117720 перегляди

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США дали Україні “покращену” версію угоди про копалини після того, як Зеленський “розлютив” Трампа - ЗМІ

США дали Україні “покращену” версію угоди про копалини після того, як Зеленський “розлютив” Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 64678 перегляди

Адміністрація Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні "покращену" версію угоди про копалини після того, як Президент України Володимир Зеленський "розлютив" американського лідера, не підписавши попередню угоду. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на українські та американські джерела, передає УНН.

Адміністрація Трампа надала Україні "покращений" проект угоди між країнами про корисні копалини після того, як Президент Володимир Зеленський "розлютив" президента Трампа, відхиливши його початкову пропозицію 

- пише видання.

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що кілька помічників Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого "зіткнення" з Трампом і дозволити президенту США виправдати подальшу підтримку України з боку США.

"В останньому проекті були суттєві покращення, і він відповідає українському законодавству", - заявило джерело.

Доповнення

Делегація Конгресу США у Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився.

Зеленський заявив, що документ не відповідає інтересам суверенної України і не містить конкретних гарантій безпеки.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що не може бути нічого кращого для майбутнього України та її безпеки, ніж довгострокові інвестиції США. За його словами, президент США Дональд Трамп розчарований Президентом Зеленським через те, що він не підписав підписав угоду зі США щодо рідкісноземів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, як повернути всіх полонених, гарантії безпеки, а також угоду щодо корисних копалин.

Павло Башинський

Павло Башинський

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