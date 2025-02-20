Україна готова до сильної угоди з президентом США: Зеленський розповів подробиці зустрічі з Келлогом
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з Кітом Келлогом для обговорення ситуації на фронті та гарантій безпеки. Сторони також розглянули питання повернення полонених та нову угоду щодо інвестицій і корисних копалин.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпосланцем США по Україні Кітом Келлогом. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, як повернути всіх полонених, гарантії безпеки, а також угоду щодо корисних копалин, передає УНН.
Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу. Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась. Детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки
Він наголосив, що Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і "ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб росія більше ніколи не змогла повернутися з війною".
Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом США щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі США
Нагадаємо
Президент України зустрівся з Кітом Келлогом, але деталі переговорів не розголошуються. Раніше американський спецпосланець провів зустрічі з керівництвом ЗСУ та Офісу Президента.