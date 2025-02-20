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Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Киев  •  УНН

 • 34456 просмотра

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Президент Украины провел встречу с Китом Келлогом для обсуждения ситуации на фронте и гарантий безопасности. Стороны также рассмотрели вопрос возвращения пленных и новое соглашение по инвестициям и полезным ископаемым.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, как вернуть всех пленных, гарантии безопасности, а также соглашение по полезным ископаемым, передает УНН.

Встреча с генералом Кэллогом. Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа. Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности 

- сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина с первой же секунды этой войны стремится к миру, и "мы можем и должны сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия больше никогда не смогла вернуться с войной".

Украина готова к сильному, действительно полезному соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности. Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с США 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины встретился с Китом Келлогом, но детали переговоров не разглашаются. Ранее американский спецпосланник провел встречи с руководством ВСУ и Офиса Президента.

Павел Башинский

Павел Башинский

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