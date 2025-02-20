Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, как вернуть всех пленных, гарантии безопасности, а также соглашение по полезным ископаемым, передает УНН.

Встреча с генералом Кэллогом. Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа. Это важно для нас и для всего свободного мира, чтобы американская сила чувствовалась. Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности