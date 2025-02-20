Зеленський зустрівся зі спецпосланцем Трампа: пресконференцію скасовано
Київ • УНН
Президент України зустрівся з Кітом Келлогом, але деталі переговорів не розголошуються. Раніше американський спецпосланець провів зустрічі з керівництвом ЗСУ та Офісу Президента.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпосланцем США по Україні Кітом Келлогом, пише УНН.
Деталі зустрічі наразі не відомі. Проте пресконференцію, яка мала відбутись після переговорів - скасували.
"Після зустрічі мала відбутися пресконференція, але за бажанням американської сторони її скасували", – поінформували в Офісі Президента.
Раніше Келлог зустрівся з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським, керівниками розвідки та спецслужб.
19 лютого він також провів переговори з керівником ОП Андрієм Єрмаком, де обговорили ситуацію на фронті та роль американської підтримки.
Келлог заслухав брифінги військового командування, щоб оцінити ситуацію на полі бою.
Єрмак тоді наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку США.
Додамо
Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів". За його словами, нинішній рейтинг чинного глави держави обвалився до 4%. У свою чергу сам Зеленський заявив, що це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі.
Заяву Трампа гостро розкритикували, зокрема, лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Великої Британії.
Нагадаємо
Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог наполіг на тому, що ніхто не нав'яже Зеленському мирну угоду.