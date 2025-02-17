Спецпредставник США Келлог: ніхто не нав'яже Україні мирну угоду
Київ • УНН
Кіт Келлог заявив, що ніхто не нав'яже Зеленському мирну угоду. Спецпредставник США зустрінеться з президентом України 20 лютого для обговорення гарантій безпеки.
Спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог наполіг на тому, що ніхто не нав'яже Президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду, передає УНН з посиланням на The Guardian.
США вислухають "питання для обговорення" від усіх, сказав він, додавши, що їхня робота - сприяти гарантіям безпеки для України.
Поїздка в Україну все ще перебуває на стадії завершення, додав він, і він зустрінеться з Володимиром Зеленським.
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Раніше Зеленський сказав телеканалу NBC News, що він "ніколи не ухвалить жодних рішень" між США і росією без участі України.
"Це війна в Україні, проти нас, і це наші людські втрати", - додав він.
Келлог приїде до України 20 лютого: Зеленський підтвердив візит17.02.2025, 15:29 • 21497 переглядiв