Келлог приїде до України 20 лютого: Зеленський підтвердив візит

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог прибуде до України вже цього четверга, 20 лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Деталі

Ми чекаємо Келлога. В нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа. Буде дві доби, може буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовиться. Я хочу, щоб він вивчив всі деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими. Передусім з дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких командирів бригад зі мною з’їздимо, окремо поспілкуємося з Міністерством оборони, з розвідкою. Важливо, що в нас буде широка з ним бесіда про гарантії безпеки