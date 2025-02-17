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Келлог приїде до України 20 лютого: Зеленський підтвердив візит

Київ • УНН

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Спецпредставник США Кіт Келлог відвідає Україну 20 лютого з дводенним візитом. Зеленський планує відвезти його на фронт для зустрічі з військовими та обговорення гарантій безпеки.

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог прибуде до України вже цього четверга, 20 лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції під час офіційного візиту до ОАЕ, передає УНН.

Деталі

Ми чекаємо Келлога. В нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа. Буде дві доби, може буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт, і він поїде зі мною на фронт. Я думаю, що він не відмовиться. Я хочу, щоб він вивчив всі деталі, щоб він поспілкувався з нашими військовими. Передусім з дипломатами, але й військовими, щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких командирів бригад зі мною з’їздимо, окремо поспілкуємося з Міністерством оборони, з розвідкою. Важливо, що в нас буде широка з ним бесіда про гарантії безпеки

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що після повернення Келлога до США, буде розуміння, коли Зеленський зможе зустрітися із президентом Трампом.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".

 Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт із спеціальним представником президента США з питань рф та України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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