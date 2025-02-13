Держдеп США анонсував візит Келлога в Україну

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою". Про це повідомляє Державний департамент США, пише УНН.

Деталі

В американському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що помічник Трампа Келлог також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.

В Держдепі зазначили, що Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі.

Там він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну росії проти України та відновити стабільність у Європі".

В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни,