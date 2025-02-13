Держдеп США анонсував візит Келлога в Україну
Київ • УНН
Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну 13-22 лютого для просування плану припинення війни. На Мюнхенській конференції він представить пропозицію військової підтримки в обмін на ресурси.
Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою". Про це повідомляє Державний департамент США, пише УНН.
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В американському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що помічник Трампа Келлог також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.
В Держдепі зазначили, що Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі.
Там він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну росії проти України та відновити стабільність у Європі".
В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни,
Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".
Спеціальний посланець президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента,
Нагадаємо
ЗМІ нещодавно повідомляли, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог тимчасово зупинив розробку плану завершення війни для консультацій з НАТО. На Мюнхенській конференції він представить пропозицію військової підтримки в обмін на доступ до ресурсів.
Днями президент США Трамп підтвердив майбутній візит Келлога до Києва, а також анонсував свої переговори з президентом України Володимиром Зеленським.