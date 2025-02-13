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Держдеп США анонсував візит Келлога в Україну

Київ • УНН

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Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну 13-22 лютого для просування плану припинення війни. На Мюнхенській конференції він представить пропозицію військової підтримки в обмін на ресурси.

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою". Про це повідомляє Державний департамент США, пише УНН.

Деталі

В американському зовнішньополітичному відомстві повідомили, що помічник Трампа Келлог також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.

В Держдепі зазначили, що Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі.

Там він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну росії проти України та відновити стабільність у Європі".

В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни,

- розповіли в Держдепі.

Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".

Спеціальний посланець президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента,

- йдеться на сайті Держдепу.

Нагадаємо

ЗМІ нещодавно повідомляли, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог тимчасово зупинив розробку плану завершення війни для консультацій з НАТО. На Мюнхенській конференції він представить пропозицію військової підтримки в обмін на доступ до ресурсів.

Днями президент США Трамп підтвердив майбутній візит Келлога до Києва, а також анонсував свої переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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