Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

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Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля для продвижения плана прекращения войны. На Мюнхенской конференции он представит предложение военной поддержки в обмен на ресурсы.

Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента о прекращении российско-украинской войны и обеспечения "мира силой". Об этом сообщает Государственный департамент США, пишет УНН.

Детали

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что помощник Трампа Келлог также должен продвигать цель президента США по "защите интересов национальной безопасности" Штатов.

В Госдепе отметили, что Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

Там он "будет общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны,

- рассказали в Госдепе.

Также в американском ведомстве отметили, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".

Специальный посланник президента Кэллог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента,

- говорится на сайте Госдепа.

Напомним

СМИ недавно сообщали, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог временно остановил разработку плана завершения войны для консультаций с НАТО. На Мюнхенской конференции он представит предложение военной поддержки в обмен на доступ к ресурсам.

На днях президент США Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога в Киев, а также анонсировал свои переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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