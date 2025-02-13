Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину
Киев • УНН
Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину 13-22 февраля для продвижения плана прекращения войны. На Мюнхенской конференции он представит предложение военной поддержки в обмен на ресурсы.
Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента о прекращении российско-украинской войны и обеспечения "мира силой". Об этом сообщает Государственный департамент США, пишет УНН.
Детали
В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что помощник Трампа Келлог также должен продвигать цель президента США по "защите интересов национальной безопасности" Штатов.
В Госдепе отметили, что Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.
Там он "будет общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".
В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны,
Также в американском ведомстве отметили, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".
Специальный посланник президента Кэллог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента,
Напомним
СМИ недавно сообщали, что спецпредставитель Трампа Кит Келлог временно остановил разработку плана завершения войны для консультаций с НАТО. На Мюнхенской конференции он представит предложение военной поддержки в обмен на доступ к ресурсам.
На днях президент США Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога в Киев, а также анонсировал свои переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.