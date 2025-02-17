Келлог приедет в Украину 20 февраля: Зеленский подтвердил визит

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог прибудет в Украину уже в этот четверг, 20 февраля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.

Детали

Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа. Будет двое суток, может будет больше. Я хочу поехать с ним на фронт, и он поедет со мной на фронт. Я думаю, что он не откажется. Я хочу, чтобы он изучил все детали, чтобы он пообщался с нашими военными. Прежде всего с дипломатами, но и военными, чтобы он это увидел на разном уровне. Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым командирам бригад со мной съездим, отдельно пообщаемся с Министерством обороны, с разведкой. Важно, что у нас будет широкая с ним беседа о гарантиях безопасности