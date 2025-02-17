Келлог приедет в Украину 20 февраля: Зеленский подтвердил визит
Киев • УНН
Спецпредставитель США Кит Келлог посетит Украину 20 февраля с двухдневным визитом. Зеленский планирует отвезти его на фронт для встречи с военными и обсуждения гарантий безопасности.
Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог прибудет в Украину уже в этот четверг, 20 февраля.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции во время официального визита в ОАЭ, передает УНН.
Детали
Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа. Будет двое суток, может будет больше. Я хочу поехать с ним на фронт, и он поедет со мной на фронт. Я думаю, что он не откажется. Я хочу, чтобы он изучил все детали, чтобы он пообщался с нашими военными. Прежде всего с дипломатами, но и военными, чтобы он это увидел на разном уровне. Я знаю, что к Сырскому он поедет, к некоторым командирам бригад со мной съездим, отдельно пообщаемся с Министерством обороны, с разведкой. Важно, что у нас будет широкая с ним беседа о гарантиях безопасности
Он отметил, что после возвращения Келлога в США, будет понимание, когда Зеленский сможет встретиться с президентом Трампом.
Напомним,
Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента по прекращению российско-украинской войны и обеспечению «мира силой».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать на фронт со специальным представителем президента США по вопросам РФ и Украины Китом Келлогом, чтобы он собственными глазами увидел, что на самом деле происходит.