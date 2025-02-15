Важливо, щоб він це побачив: Зеленський хоче поїхати із Келлогом на фронт
Київ • УНН
Президент України запропонував Кіту Келлогу відвідати передову та поспілкуватися з військовими. Зеленський хоче, щоб спецпредставник США особисто доповів Трампу про ситуацію в Україні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт із спеціальним представником президента США з питань рф та України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.
Як я йому сказав (Келлогу - ред.), я вважаю, що американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чиїмось впливом, а самим побачити це. Побачити військових, зробити все, аби знайти можливість, час, незважаючи на безпекові обмеження, бути ближче до фронту. Я сказав, що я повернуся від арабських друзів, і поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий. Для мене важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він поговорив і мав доповідь від військових, щоб була у нього зустріч з генералом Сирським, з іншими командирами бригад. Я дуже хочу, щоб йому ніхто нічого не нав’язував, а просто пожив цим,
Президент зазначив, що після того, що побачить Келлог, він дуже хоче, щоб "він все це привіз Трампу".
Я про це казав Трампу, я дуже чекаю Келлога, я дуже хочу, щоб ви його все ж таки відправили. Я хочу, щоб він все це побачив, мав брифінги, мав доповіді, говорив з різними людьми, різними нашими військовими. Я дуже цього хочу, щоб він все це привіз президенту Трампу, щоб він показав, розповів. Мені здається, що після цього, напевно, ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це,
Нагадаємо
Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.