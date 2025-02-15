Важливо, щоб він це побачив: Зеленський хоче поїхати із Келлогом на фронт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт із спеціальним представником президента США з питань рф та України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Як я йому сказав (Келлогу - ред.), я вважаю, що американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, і саме зрозуміти реалії. Не під чиїмось впливом, а самим побачити це. Побачити військових, зробити все, аби знайти можливість, час, незважаючи на безпекові обмеження, бути ближче до фронту. Я сказав, що я повернуся від арабських друзів, і поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий. Для мене важливо, щоб він це побачив. Я дуже хочу, щоб він поговорив і мав доповідь від військових, щоб була у нього зустріч з генералом Сирським, з іншими командирами бригад. Я дуже хочу, щоб йому ніхто нічого не нав’язував, а просто пожив цим, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що після того, що побачить Келлог, він дуже хоче, щоб "він все це привіз Трампу".

Я про це казав Трампу, я дуже чекаю Келлога, я дуже хочу, щоб ви його все ж таки відправили. Я хочу, щоб він все це побачив, мав брифінги, мав доповіді, говорив з різними людьми, різними нашими військовими. Я дуже цього хочу, щоб він все це привіз президенту Трампу, щоб він показав, розповів. Мені здається, що після цього, напевно, ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це, - додав Зеленський.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.