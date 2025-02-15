Важно, чтобы он это увидел: Зеленский хочет поехать с Келлогом на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать на фронт со специальным представителем президента США по вопросам РФ и Украины Китом Келлогом, чтобы он собственными глазами увидел, что на самом деле происходит. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Как я ему сказал (Келлогу - ред.), я считаю, что американской стороне надо очень много деталей, больше знаний происходящего, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Увидеть военных, сделать все, чтобы найти возможность, время, несмотря на ограничения по безопасности, быть ближе к фронту. Я сказал, что я вернусь от арабских друзей, и поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня важно, чтобы он это увидел. Я очень хочу, чтобы он поговорил и имел доклад от военных, чтобы была у него встреча с генералом Сырским, с другими командирами бригад. Я очень хочу, чтобы ему никто ничего не навязывал, а просто пожил этим,