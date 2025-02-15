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Важно, чтобы он это увидел: Зеленский хочет поехать с Келлогом на фронт

Киев  •  УНН

 • 9630 просмотра

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Президент Украины предложил Киту Келлогу посетить передовую и пообщаться с военными. Зеленский хочет, чтобы спецпредставитель США лично доложил Трампу о ситуации в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать на фронт со специальным представителем президента США по вопросам РФ и Украины Китом Келлогом, чтобы он собственными глазами увидел, что на самом деле происходит. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Как я ему сказал (Келлогу - ред.), я считаю, что американской стороне надо очень много деталей, больше знаний происходящего, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Увидеть военных, сделать все, чтобы найти возможность, время, несмотря на ограничения по безопасности, быть ближе к фронту. Я сказал, что я вернусь от арабских друзей, и поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня важно, чтобы он это увидел. Я очень хочу, чтобы он поговорил и имел доклад от военных, чтобы была у него встреча с генералом Сырским, с другими командирами бригад. Я очень хочу, чтобы ему никто ничего не навязывал, а просто пожил этим,

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что после того, что увидит Келлог, он очень хочет, чтобы "он все это привез Трампу".

Я об этом говорил Трампу, я очень жду Келлога, я очень хочу, чтобы вы его все же отправили. Я хочу, чтобы он все это увидел, имел брифинги, имел доклады, говорил с разными людьми, разными нашими военными. Я очень этого хочу, чтобы он все это привез президенту Трампу, чтобы он показал, рассказал. Мне кажется, что после этого, наверное, мы будем ближе к пониманию того, как мы видим это,

- добавил Зеленский.

Напомним

Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он отметил, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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