Келлог: я беру 180 днів, аби зробити так, що всі сторони війни будуть залучені до переговорів

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах. Про це Келлог сказав під час виступу на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

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"Втрати України перевищують втричі втрати США в Кореї та В’єтнамі. Це майже рівень Другої світової війни. Президент Трамп каже, що це потрібно припинити, має бути довготривалий мир. Потрібно це зупинити, але потрібно забезпечити український суверенітет, щоб Україна була захищена у свої правах. Важливий процес - це спілкування з європейськими союзниками, яку роль вони будуть відігравати. Ми самі цього не зможемо зробити. Не можна виключати Україну, ні Президента Зеленського, нікого. (...) Питання, коли це закінчитися? Через рік, наприклад? Ні, ми говоримо про те, що це має бути швидше", - сказав Келлог.

Він зазначив, що потрібно розуміти, що в контексті мирних переговорів є два окремі напрямки: український та російський.

Я публічно беру 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах. Наступного тижня я відвідаю Україну. Ми не збираємося нікого виключати. Ні Україну, ні росію, але це не означає, що ми виключаємо союзників - додав Келлог.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну. Він просуватиме, зокрема, мету американського президента щодо припинення російсько-української війни та забезпечення "миру силою".