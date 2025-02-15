Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он подчеркнул, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах. Об этом Келлог сказал во время выступления на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

"Потери Украины превышают втрое потери США в Корее и Вьетнаме. Это почти уровень Второй мировой войны. Президент Трамп говорит, что это нужно прекратить, должен быть долговременный мир. Нужно это остановить, но нужно обеспечить украинский суверенитет, чтобы Украина была защищена в своих правах. Важный процесс - это общение с европейскими союзниками, какую роль они будут играть. Мы сами этого не сможем сделать. Нельзя исключать Украину, ни Президента Зеленского, никого. (...) Вопрос, когда это закончиться? Через год, например? Нет, мы говорим о том, что это должно быть быстрее", - сказал Келлог.

Он отметил, что нужно понимать, что в контексте мирных переговоров есть два отдельных направления: украинское и российское.

Я публично беру 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах. На следующей неделе я посещу Украину. Мы не собираемся никого исключать. Ни Украину, ни россию, но это не означает, что мы исключаем союзников - добавил Келлог.

Напомним

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог в период с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать, в частности, цель американского президента по прекращению российско-украинской войны и обеспечению "мира силой".