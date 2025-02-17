Спецпредставитель США Келлог: никто не навяжет Украине мирное соглашение

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог настоял на том, что никто не навяжет Президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

США выслушают "вопросы для обсуждения" от всех, сказал он, добавив, что их работа — содействовать гарантиям безопасности для Украины.

Поездка в Украину все еще находится на стадии завершения, добавил он, и он встретится с Владимиром Зеленским.

Добавим

Ранее Зеленский сказал телеканалу NBC News, что он "никогда не примет никаких решений" между США и россией без участия Украины.

"Это война в Украине, против нас, и это наши человеческие потери", — добавил он.

Келлог приедет в Украину 20 февраля: Зеленский подтвердил визит