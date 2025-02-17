Спецпредставитель США Келлог: никто не навяжет Украине мирное соглашение
Киев • УНН
Кит Келлог заявил, что никто не навяжет Зеленскому мирное соглашение. Спецпредставитель США встретится с президентом Украины 20 февраля для обсуждения гарантий безопасности.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог настоял на том, что никто не навяжет Президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
США выслушают "вопросы для обсуждения" от всех, сказал он, добавив, что их работа — содействовать гарантиям безопасности для Украины.
Поездка в Украину все еще находится на стадии завершения, добавил он, и он встретится с Владимиром Зеленским.
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Ранее Зеленский сказал телеканалу NBC News, что он "никогда не примет никаких решений" между США и россией без участия Украины.
"Это война в Украине, против нас, и это наши человеческие потери", — добавил он.
Келлог приедет в Украину 20 февраля: Зеленский подтвердил визит17.02.2025, 15:29 • 15387 просмотров