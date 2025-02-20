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Зеленский встретился со спецпосланником Трампа: пресс-конференция отменена

Зеленский встретился со спецпосланником Трампа: пресс-конференция отменена

Киев  •  УНН

 • 12227 просмотра

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Президент Украины встретился с Китом Келлогом, но детали переговоров не разглашаются. Ранее американский спецпредставитель провел встречи с руководством ВСУ и Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом, пишет УНН.

Детали встречи пока неизвестны. Однако пресс-конференция, которая должна была состояться после переговоров, была отменена.

"После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили", - проинформировали в Офисе Президента.

Ранее Келлог встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, руководителями разведки и спецслужб.

19 февраля он также провел переговоры с руководителем ОП Андреем Ермаком, где обсудили ситуацию на фронте и роль американской поддержки.

Келлог заслушал брифинги военного командования, чтобы оценить ситуацию на поле боя.

Ермак тогда подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Добавим 

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов". По его словам, нынешний рейтинг действующего главы государства обвалился до 4%. В свою очередь сам Зеленский заявил, что это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве.

 Заявление Трампа резко раскритиковали, в частности, лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Великобритании. 

Напомним

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог настоял на том, что никто не навяжет Зеленскому мирное соглашение.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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