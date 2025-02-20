США дали Украине "улучшенную" версию соглашения об ископаемых после того, как Зеленский "разозлил" Трампа - СМИ
Киев • УНН
Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" версию соглашения о полезных ископаемых после отказа Зеленского от первого предложения. Предыдущая версия предусматривала передачу США 50% будущих минеральных ресурсов Украины.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенную» версию соглашения об ископаемых после того, как Президент Украины Владимир Зеленский «разозлил» американского лидера, не подписав предыдущее соглашение. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на украинские и американские источники, передает УНН.
Администрация Трампа предоставила Украине «улучшенный» проект соглашения между странами о полезных ископаемых после того, как Президент Владимир Зеленский «разозлил» президента Трампа, отклонив его первоначальное предложение
Издание со ссылкой на источники сообщает, что несколько помощников Зеленского поощряли его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего «столкновения» с Трампом и позволить президенту США оправдать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.
«В последнем проекте были существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», - заявил источник.
Дополнение
Делегация Конгресса США в Мюнхене хотела, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предоставлял бы США права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины, но он отказался.
Зеленский заявил, что документ не отвечает интересам суверенной Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что не может быть ничего лучше для будущего Украины и ее безопасности, чем долгосрочные инвестиции США. По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован Президентом Зеленским из-за того, что он не подписал подписал соглашение с США по редкоземам.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, как вернуть всех пленных, гарантии безопасности, а также соглашение по полезным ископаемым.