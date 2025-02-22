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США висувають жорсткіші вимоги в переглянутій угоді з Україною: ЗМІ розкрили деталі

США висувають жорсткіші вимоги в переглянутій угоді з Україною: ЗМІ розкрили деталі

Київ • УНН

 • 60505 перегляди

США запропонували Україні новий проєкт угоди щодо природних ресурсів, вимагаючи 50% доходів і створення фонду на $500 млрд. Зі звільнених територій частка США становитиме 66% доходів.

До проєкту угоди між Україною та США включено доходи від територій, які зараз під контролем рф. У разі їх повернення Києвом частка надходжень звідти до фонду становитиме 66%, передає УНН з посиланням на The  New York Times.

Деталі

Як пише видання, Україна в суботу серйозно розглядала переглянуту американську пропозицію щодо своїх великих природних ресурсів, яка містить практично ті самі положення, які Київ раніше відкинув як надто обтяжливі, згідно з проектом документа нової пропозиції. Деякі з умов здаються навіть більш жорсткими, ніж у попередньому проекті.

Хоча Україна не завершила угоду станом на суботу вдень, її згода з умовами означатиме капітуляцію перед вимогами Америки після тижня інтенсивного тиску з боку президента Трампа. Американський президент розглядає доступ до великих мінеральних багатств України як необхідну компенсацію за мільярди, які Сполучені Штати надали Києву для його війни проти Росії.

Україна з 24 лютого почне працювати над підписанням угоди зі США - Стефанчук22.02.2025, 16:32 • 32241 перегляд

ЗМІ пише, що угода може позбавити Україну коштів, які зараз здебільшого інвестують у військову та оборонну промисловість країни і які могли б допомогти відновити країну після закінчення війни.

Умови нової пропозиції, датованої 21 лютого і розглянутої The New York Times, закликають Україну відмовитися від половини своїх доходів від природних ресурсів, включно з мінералами, газом і нафтою, а також доходів від портів та іншої інфраструктури.

Аналогічну вимогу було висунуто в попередній версії угоди, датованій 14 лютого і розглянутій The Times. Чотири нинішніх і колишніх українських чиновника та український бізнесмен, яким було описано умови нової пропозиції, підтвердили, що вимога залишилася незмінною.

Україна висувала перспективу партнерства зі Сполученими Штатами через свої цінні природні ресурси, щоб переконати Трампа надати додаткову підтримку її військовим зусиллям, а також гарантії від майбутньої російської агресії в разі укладення мирної угоди.

ЗМІ вказує, що новий документ не містить ні того, ні іншого. Зокрема, президент Володимир Зеленський домагався гарантій безпеки для України, умова, яка була відсутня в першому проєкті угоди, представленому йому минулого тижня, що спонукало його відмовитися підписувати угоду.

Україна передала США нові пропозиції щодо угоди про корисні копалини - ЗМІ22.02.2025, 17:26 • 33811 переглядiв

"У новому документі йдеться про те, що доходи будуть спрямовані до фонду, в якому Сполучені Штати мають 100-відсотковий фінансовий інтерес, і що Україна повинна вносити до фонду внески, поки він не досягне 500 мільярдів доларів - суми, яку Трамп зажадав від охопленої війною країни в обмін на американську допомогу. Ця сума, що більш ніж удвічі перевищує обсяги виробництва України до війни, не згадувалася в попередній версії угоди. Незрозуміло, чи запитує Трамп цю суму в обмін на минулу американську військову і фінансову допомогу, чи вона також застосовуватиметься до майбутньої підтримки", - ідеться у статті.

Крім того, у переглянутій пропозиції йдеться про те, що Сполучені Штати можуть реінвестувати частину доходів у повоєнну відбудову України, зокрема й шляхом інвестування в розвиток надр та інфраструктури країни.

"Новий проєкт угоди також містить положення про доходи з територій, наразі окупованих росією, у разі їхнього звільнення: частка доходів від ресурсів, що надходять до фонду зі звільнених територій, становитиме 66 відсотків. Наразі росія окупує приблизно п'яту частину території України, включно зі значними частинами багатого на ресурси регіону Донбас", - ідеться в матеріалі.

Додамо

За інформацією The New York Times, угоду потенційно можна завершити до кінця дня в суботу, але її також можна відкласти, враховуючи попередню незгоду Зеленського з її умовами.

Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин сьогодні підписана не буде - джерело 22.02.2025, 14:08 • 103695 переглядiв

Кейт Келлог, спеціальний представник Трампа в Україні та в Росії, відвідав Київ із середи до п'ятниці й обговорив нову пропозицію із Зеленським.

Потенційна угода щодо ресурсів України стала основним предметом суперечки у стрімко погіршуваних відносинах між Зеленським і Трампом. Їхня взаємодія стала різкою минулого тижня, коли американський президент напав на пана Зеленського в дуже особистих виразах, назвавши його "необраним диктатором".

Український президент, зі свого боку, сказав, що Трамп живе в "дезінформаційній павутині" після того, як Трамп неправдиво заявив, що Україна почала війну проти Росії.

Двоє з людей, яким описали нову пропозицію, сказали, що однією з небагатьох змін, внесених Сполученими Штатами, які могли б задовольнити Україну, було виключення пункту, що поміщає угоду під юрисдикцію суду Нью-Йорка. Це положення викликало стурбованість в української сторони, оскільки воно могло послабити правове становище України в разі спору.

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За даними Кільського інституту світової економіки, дослідницької організації в Німеччині, США виділили 119 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Адміністрація Трампа припустила, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні стане гарантією безпеки для Києва. Останніми днями головні члени кабінету міністрів США чинили тиск на Зеленського, щоб він підписав угоду.

"Президент Зеленський збирається підписати цю угоду, і ви побачите це в найближчій перспективі", - заявив у п'ятницю радник із національної безпеки США Майк Волц. "І це добре для України. Що може бути краще для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?"

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
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