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Україна з 24 лютого почне працювати над підписанням угоди зі США - Стефанчук

Україна з 24 лютого почне працювати над підписанням угоди зі США - Стефанчук

Київ • УНН

 • 32241 перегляди

Спікер Верховної Ради заявив про початок роботи над угодою зі США щодо корисних копалин із наступного тижня. Зеленський раніше відхилив початкову пропозицію США, вимагаючи гарантій безпеки.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що український уряд почне серйозну роботу з початку наступного тижня, щоб укласти угоду про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на NHK.

Стефанчук сказав журналістам, що Зеленський запропонував Сполученим Штатам спільно розробляти корисні копалини України в межах свого "плану перемоги" у вересні минулого року.

Глава ВР сказав, що після зустрічі Зеленського зі спеціальним представником США по Україні Кейтом Келлоггом український уряд із понеділка почне працювати над підписанням угоди зі Сполученими Штатами.

Він сказав, що Україна готова працювати з партнерами по корисних копалинах країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки, які вказують на те, що права та інтереси повинні супроводжуватися ними.

Стефанчук сказав, що його країна має намір вести конструктивні дискусії і що вона прагне провести саміт зі Сполученими Штатами якомога швидше.

Що стосується коментаря Трампа про те, що Україні необхідно провести президентські вибори, Стефанчук сказав, що закони України чітко свідчать, що вибори не можуть проводитися під час воєнного стану.

Він сказав, що буде неможливо провести чесні вибори, поки триває вторгнення росії, оскільки військові не зможуть брати участь.

Стефанчук сказав, що для припинення війни Росії необхідно не тільки вивести війська з території України і повернути її землі, а й притягнути її до відповідальності і виплатити репарації всім постраждалим під час війни.

Угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин сьогодні підписана не буде - джерело 22.02.2025, 14:08 • 103695 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозиції США щодо корисних копалин на початку цього тижня.

Публічна комунікація між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом швидко змінилася

Радник президента США Майк Волтц заявив про розчарування Трампа відмовою Зеленського підписати угоду щодо рідкоземелля.

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання стосунків між Трампом і Зеленським, незважаючи на нещодавню критику.

Адміністрація Трампа передала Україні "поліпшену" версію угоди про корисні копалини після відмови Зеленського від першої пропозиції. Попередня версія передбачала передачу США 50% майбутніх мінеральних ресурсів України.

Представники США та України провели довготривалі переговори щодо угоди про корисні копалини. Видання Аxios зазначило, що переговори щодо корисних копалин у "вирішальному моменті".

Радник президента США Майк Волтц 21 лютого повідомив про майбутнє підписання угоди щодо українських корисних копалин.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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