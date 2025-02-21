Шлях до успіху або зламу: США та Україна на межі угоди щодо корисних копалин - Аxios
Київ • УНН
Представники США та України провели нічні переговори щодо угоди про корисні копалини. Рішення за Зеленським, а відмова може призвести до погіршення відносин між країнами.
Видання Аxios пише, що відносини Києва та Вашингтона щодо корисних копалин у "вирішальному моменті", на тлі продовження тиску адміністрації Білого дому в питанні узгодження президентом України відповідної угоди.
Передає УНН із посиланням на американський новинний сайт Аxios.
Американські та українські офіційні особи вели переговори всю ніч до ранку п’ятниці, намагаючись укласти угоду про корисні копалини та зупинити погіршення відносин
Про це повідомив Axios офіційний представник США та джерело, яке безпосередньо знайоме з цією проблемою.
Наразі - рішення тепер за Зеленським - про це Аxios стверджують відповідні джерела, вказуючи на шанси поглиблення кризи між США та Україною, у разі відхилення офіційним Києвом пропозиції США щодо українських ресурсів.
Американський урядовець назвав це "сценарієм "зробити або зламати" для українців".
Довідково
У 2017 році Mining World Ukraine повідомляло, що Україна має значні запаси кольорових і рідкоземельних металів, зокрема унікальні родовища берилію, цирконію, танталу, комплекс фосфорних руд рідкоземельних і рідкісних металів. Підтверджені запаси літію в Україні є найбільшими в Європі.
США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури - The Telegraph18.02.25, 02:09 • 116641 перегляд
Важливо зазначити, що українські енергетичні родовища, метали та мінерали вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів знаходяться під контролем росії. Про це ідеться у матеріалі канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків SecDev, що був опублікований у 2022 році,
Крім 63% вугільних родовищ країни, москва конфіскувала 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів, включаючи літій.
Нагадаємо
Делегація Конгресу США у Мюнхені запропонувала Зеленському підписати документ про передачу 50% майбутніх мінеральних ресурсів України. Президент України ввічливо відмовився від пропозиції.