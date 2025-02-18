США в угоді про корисні копалини вимагають від України доступу до нафти, газу, портів та іншої інфраструктури - The Telegraph

Запропонована США угода про доступ до природних ресурсів України передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Про це інформує УНН з посиланням на видання Тhe Telegraph.

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Британське видання стверджує, що отримало доступ до проєкту угоди, яку пропонує адміністрація президента США.

У розпорядженні The Telegraph опинився проєкт попередньої угоди з позначкою "конфіденційно" від 7 лютого 2025 року. В ньому йдеться про те, що США та Україна мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоди від відновлення України" - йдеться у дописі.

З документа випливає, що вимоги Дональда Трампа виходять далеко за межі контролю США над найважливішими корисними копалинами України, охоплюючи все - від портів та інфраструктури до нафти та газу.

США забиратимуть 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам - пише Тhe Telegraph.

В угоді також йдеться, що стосовно всіх майбутніх ліцензій США матиме право переважної купівлі корисних копалин, придатних для експорту.

Видання звертає увагу, що президент України Володимир Зеленський сам запропонував ідею надати США доступу до українських ресурсів.

Він розрахував, що це призведе до того, що американські компанії почнуть операції на місцях, створивши політичну розтяжку, яка втримає володимира путіна від повторних атак - зазначили в Тhe Telegraph.

Президент України, як вважає видання, припускав, що якщо американські компанії почнуть діяльність в Україні, це не дозволить росії знову напасти, адже деякі родовища корисних копалин знаходяться поблизу лінії фронту.

"Ймовірно, Зеленський не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай застосовуються до держав-агресорів, які зазнали поразки у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їх поразки в 1945 році. Якби проєкт ухвалили, вимоги Трампа склали б більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором", - дійшли висновку в The Telegraph.

Нагадаємо

Президент України відмовився підписувати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів через відсутність гарантій безпеки. Зеленський наголосив на важливості чітких безпекових гарантій в майбутній угоді.

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