США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре - The Telegraph
Киев • УНН
The Telegraph получил проект соглашения между США и Украиной о совместном инвестиционном фонде. Документ предусматривает контроль США над 50% доходов от добычи ресурсов и инфраструктуры Украины.
Предложенное США соглашение о доступе к природным ресурсам Украины предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Тһе Telegraph.
Детали
Британское издание утверждает, что получило доступ к проекту соглашения, которое предлагает администрация президента США.
В распоряжении The Telegraph оказался проект предварительного соглашения с пометкой "конфиденциально" от 7 февраля 2025 года. В нем говорится о том, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины"
Из документа следует, что требования Дональда Трампа выходят далеко за пределы контроля США над важнейшими полезными ископаемыми Украины, охватывая все - от портов и инфраструктуры до нефти и газа.
США будут забирать 50% от текущих доходов, которые получает Украина от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости всех новых лицензий на добычу ресурсов, выданных третьим лицам
В соглашении также говорится, что в отношении всех будущих лицензий США будет иметь право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта.
Издание обращает внимание, что президент Украины Владимир Зеленский сам предложил идею предоставить США доступ к украинским ресурсам.
Он рассчитал, что это приведет к тому, что американские компании начнут операции на местах, создав политическую растяжку, которая удержит Владимира Путина от повторных атак
Президент Украины, как считает издание, предполагал, что если американские компании начнут деятельность в Украине, это не позволит россии снова напасть, ведь некоторые месторождения полезных ископаемых находятся вблизи линии фронта.
"Вероятно, Зеленский не ожидал, что столкнется с условиями, которые обычно применяются к государствам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году. Если бы проект приняли, требования Трампа составили бы большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору", - пришли к выводу в The Telegraph.
Напомним
Президент Украины отказался подписывать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов из-за отсутствия гарантий безопасности. Зеленский отметил важность четких гарантий безопасности в будущем соглашении.
Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны04.02.25, 16:16 • 116189 просмотров