США в соглашении о полезных ископаемых требуют от Украины доступа к нефти, газу, портам и другой инфраструктуре - The Telegraph

Предложенное США соглашение о доступе к природным ресурсам Украины предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и другой инфраструктурой. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Тһе Telegraph.

Детали

Британское издание утверждает, что получило доступ к проекту соглашения, которое предлагает администрация президента США.

В распоряжении The Telegraph оказался проект предварительного соглашения с пометкой "конфиденциально" от 7 февраля 2025 года. В нем говорится о том, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины" - говорится в заметке.

Из документа следует, что требования Дональда Трампа выходят далеко за пределы контроля США над важнейшими полезными ископаемыми Украины, охватывая все - от портов и инфраструктуры до нефти и газа.

США будут забирать 50% от текущих доходов, которые получает Украина от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости всех новых лицензий на добычу ресурсов, выданных третьим лицам - пишет Тһе Telegraph.

В соглашении также говорится, что в отношении всех будущих лицензий США будет иметь право преимущественной покупки полезных ископаемых, пригодных для экспорта.

Издание обращает внимание, что президент Украины Владимир Зеленский сам предложил идею предоставить США доступ к украинским ресурсам.

Он рассчитал, что это приведет к тому, что американские компании начнут операции на местах, создав политическую растяжку, которая удержит Владимира Путина от повторных атак - отметили в Тһе Telegraph.

Президент Украины, как считает издание, предполагал, что если американские компании начнут деятельность в Украине, это не позволит россии снова напасть, ведь некоторые месторождения полезных ископаемых находятся вблизи линии фронта.

"Вероятно, Зеленский не ожидал, что столкнется с условиями, которые обычно применяются к государствам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году. Если бы проект приняли, требования Трампа составили бы большую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору", - пришли к выводу в The Telegraph.

Напомним

Президент Украины отказался подписывать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов из-за отсутствия гарантий безопасности. Зеленский отметил важность четких гарантий безопасности в будущем соглашении.

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