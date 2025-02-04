Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить соглашение с Украиной по обмену военной помощи на редкоземельные ресурсы. По информации из «Инвестиционного атласа недропользователя» Государственной службы геологии и недр Украины, наша страна обладает значительными запасами лития, титана и редких металлов, пишет УНН.

Литий

Хотя в Украине пока не ведется добыча лития, его запасы составляют около трети от общих запасов Европы и примерно 3% от мировых. На сегодня разведано три месторождения с содержанием оксида лития от 1,1% до 1,4%, и один предварительно изученный участок, имеются несколько литиевых рудопроявлений.

Залицензированным является одно петалитовое месторождение с запасами, оцененными по международной системе классификации JORC. Запасы лития сосредоточены в твердых породах, что открывает возможности для их использования в будущем.

Титан

Украина входит в десятку ведущих стран по запасам титана, что обеспечивает 7% его мировой добычи. В Украине есть 28 россыпных и коренных месторождений. Основные титаносодержащие минералы - ильменит и рутил - часто встречаются с цирконом. На 7 месторождениях добывают руду, которую перерабатывают на 400-900 тыс. т концентрата преимущественно для экспорта. Четыре месторождения являются объектами приватизации вместе с Объединенной горно-химической компанией. До 50 тысяч тонн концентрата титана могут быть переработаны в Украине на титановую губку, которая используется для производства металлического титана, а еще до 80 тысяч тонн - на белый пигмент ТиО2, который имеет применение в химической и пищевой промышленности.

Редкие и редкоземельные металлы

В Украине также есть значительные ресурсы редкоземельных и редких металлов, в частности тантала, ниобия и бериллия. Официально учтено несколько комплексных месторождений этих металлов, в частности на Новополтавском месторождении апатитовых руд, что может стать важным источником для развития редкоземельной отрасли в будущем. В Украине есть одно месторождение бериллия с запасами 13,9 тыс. т ВеО и сопутствующими элементами.

Также есть одно месторождение бериллия, которое принадлежит компании BGV Group.

Напомним

Как сообщало AFP, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно