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Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Киев  •  УНН

 • 18389 просмотра

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Украина обладает значительными запасами лития, титана и редких металлов, составляющих около 3% мировых запасов. Трамп заявил о желании заключить соглашение с Украиной по обмену военной помощи на эти ресурсы.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить соглашение с Украиной по обмену военной помощи на редкоземельные ресурсы. По информации из «Инвестиционного атласа недропользователя» Государственной службы геологии и недр Украины,  наша страна обладает значительными запасами лития, титана и редких металлов,  пишет УНН.

Литий

Хотя в Украине пока не ведется добыча лития, его запасы составляют около трети от общих запасов Европы и примерно 3% от мировых. На сегодня разведано три месторождения с содержанием оксида лития от 1,1% до 1,4%, и один предварительно изученный участок, имеются несколько литиевых рудопроявлений. 

Залицензированным является одно петалитовое месторождение с запасами, оцененными по международной системе классификации JORC. Запасы лития сосредоточены в твердых породах, что открывает возможности для их использования в будущем.

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Титан

Украина входит в десятку ведущих стран по запасам титана, что обеспечивает 7% его мировой добычи. В Украине есть 28 россыпных и коренных месторождений. Основные титаносодержащие минералы - ильменит и рутил - часто встречаются с цирконом. На 7 месторождениях добывают руду, которую перерабатывают на 400-900 тыс. т концентрата преимущественно для экспорта.  Четыре месторождения являются объектами приватизации вместе с Объединенной горно-химической компанией. До 50 тысяч тонн концентрата титана могут быть переработаны в Украине на титановую губку, которая используется для производства металлического титана, а еще до 80 тысяч тонн - на белый пигмент ТиО2, который имеет применение в химической и пищевой промышленности.

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Редкие и редкоземельные металлы 

В Украине также есть значительные ресурсы редкоземельных и редких металлов, в частности тантала, ниобия и бериллия. Официально учтено несколько комплексных месторождений этих металлов, в частности на Новополтавском месторождении апатитовых руд, что может стать важным источником для развития редкоземельной отрасли в будущем. В Украине есть одно месторождение бериллия с запасами 13,9 тыс. т ВеО и сопутствующими элементами.

Также есть одно месторождение бериллия, которое принадлежит компании BGV Group.

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Напомним 

Как сообщало AFP, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно04.02.25, 10:45 • 124165 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина

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