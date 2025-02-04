Рідкоземельні ресурси України: чому в них зацікавлений Трамп і яка вигода для нашої країни

Президент США Дональд Трамп заявив про бажання укласти угоду з Україною щодо обміну військової допомоги на рідкоземельні ресурси. За інформацією з "Інвестиційного атласу надрокористувача" Державної служби геології та надр України, наша країна володіє значними запасами літію, титану та рідкісних металів, пише УНН.

Літій

Хоча в Україні наразі не ведеться видобуток літію, його запаси складають близько третини від загальних запасів Європи та приблизно 3% від світових. На сьогодні розвідано три родовища з вмістом оксиду літію від 1,1% до 1,4%, й одна попередньо вивчена ділянка, наявні декілька літієвих рудопроявів.

Заліцензованим є одне петалітове родовище із запасами, оціненими за міжнародною системою класифікації JORC. Запаси літію зосереджені в твердих породах, що відкриває можливості для їх використання в майбутньому.

Титан

Україна входить до десятки провідних країн за запасами титану, що забезпечує 7% його світового видобутку. В Україні є 28 розсипних та корінних родовищ. Основні титановмісні мінерали — ільменіт та рутил — часто зустрічаються з цирконом. На 7 родовищах видобувають руду, яку переробляють на 400-900 тис. т концентрату переважно для експорту. Чотири родовища є обʼєктами приватизації разом з Обʼєднаною гірничо-хімічною компанією. До 50 тисяч тонн концентрату титану можуть бути перероблені в Україні на титанову губку, яка використовується для виробництва металевого титану, а ще до 80 тисяч тонн — на білий пігмент ТіО2, що має застосування в хімічній та харчовій промисловості.

Рідкісні та рідкоземельні метали

В Україні також є значні ресурси рідкоземельних та рідкісних металів, зокрема танталу, ніобію та берилію. Офіційно обліковано кілька комплексних родовищ цих металів, зокрема на Новополтавському родовищі апатитових руд, що може стати важливим джерелом для розвитку рідкоземельної галузі в майбутньому. В Україні є одне родовище берилію із запасами 13,9 тис. т ВеО та супутніми елементами.

Також є одне родовище берилію, яке належить компанії BGV Group.

Нагадаємо

Як повідомляло AFP, Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки, пояснюючи, що у питанні мирного врегулювання війни в Україні є "значний прогрес".

Рідкоземельні метали України, які зажадав Трамп в обмін на допомогу: що про них відомо